Bruselas exige al Parlamento Europeo investigar los vínculos del independentismo catalán con el Kremlin 

No hay día tranquilo cuando del independentismo catalán se trata. Este martes, y tras el eco por la prórroga judicial a la causa, la Comisión Europea ha reclamado al Europarlamento que investigue los vínculos entre el 'procés' y el Kremlin ruso.

Lo ha anunciado el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, al señalar la creciente injerencia rusa para desestabilizar la democracia europea. Para el alto cargo de Bruselas, "es deber de esta casa investigar quién hizo qué, bajo qué condiciones para jugar el juego de Moscú", como ha apuntado en un debate en el mismo Parlamento Europeo sobre la interferencia rusa en proceso democráticos en Europa.

Schinas ha hecho mención expresa a los lazos del secesionismo catalán con funcionarios rusos haciéndose eco de las informaciones sobre "estrechos y regulares contactos", incluyendo visitas de funcionarios entre 2017 y 2020.

De esta forma, el comisario griego ha apuntado al caso del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de prorrogarse la instrucción de la causa judicial que apunta que su entorno estableció vínculos con exdiplomáticos rusos en el marco del pulso independentista en 2017.

El vicepresidente comunitario ha sumado este caso al de la eurodiputada letona, Tatjana Zdanoka, acusada de colaborar durante dos décadas con el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia. Precisamente este caso ha suscitado el debate en Estrasburgo tras las revelaciones de una investigación periodística que señalan que trabajó para la Inteligencia rusa. Durante el debate ha tomado la palabra la propia Zdanoka quien ha rechazado las acusaciones afirmando que es "una agente a favor de la paz, contra el fascismo y a favor de una Europa unida".

Igualmente en Estrasburgo han tomado la palabra varios eurodiputados españoles que han hecho mención a los presuntos lazos del separatismo catalán con Rusia, cargando además contra el Gobierno de Pedro Sánchez por querer amnistiar estos posibles delitos sobre interferencias de Moscú en Europa.

Este ha sido el caso de Ciudadanos, cuyo representante Adrian Vázquez se ha dirigido a Puigdemont, que no estaba en la sala, para señalar que toda la trama rusa del procés se acabará sabiendo y "colaborar con el régimen ruso desde su escaño no le saldrá gratis". En este punto, ha pedido a los socialistas europeos que apoyen la resolución sobre las injerencias rusas y "no se dejen presionar por los eurodiputados socialistas".

Mientras, Maite Pagazaurtundúa ha señalado a Sánchez por "maquinar una ley de amnistía como una gigantesca operación de impunidad y desacato a la independencia judicial", sin tener en cuenta la colaboración con la injerencia rusa.

La portavoz del PP, Dolors Montserrat, ha cargado directamente contra el Ejecutivo de Sánchez por promover la amnistía y permitir que desde el independentismo se "señale y calumnie a los jueces".

"Hemos pasado de emisarios de Putin con Puigdemont en España, a reuniones clandestinas con el prófugo fuera de la UE. El prófugo empieza con el apoyo del Kremlin y acaba con apoyo del Gobierno para demoler las bases de la democracia", ha criticado, demandando una investigación en profundidad de la "rusoesfera", del que ha dicho que es "el enemigo público número 'uno' en Europa".