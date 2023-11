Buscan a un hombre con graves antecedentes por violencia de género que robó un arma a un ertzaina

H.Bilbao/Europa Press via Getty Images

La Ertzaintza mantiene abierta la búsqueda de un hombre que robó este sábado un arma particular a un agente de la Policía vasca en la localidad vizcaína de Barakaldo, ha confirmado el consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka.

El caso se ha complicado más porque la expareja del supuesto autor del robo está considerada víctima de violencia de género, por lo que ha sido necesario reforzar las medidas de custodia y protección, según ha explicado Erkoreka en declaraciones a Radio Euskadi. El supuesto ladrón, informa la prensa vasca, tiene graves antecedentes por violencia machista.

El robo se produjo ayer en el domicilio de un agente de la Ertzaintza, donde el autor se apoderó de un arma privada del policía, guardada en una mochila.

El consejero ha indicado que el arma "no es oficial, es particular", ya que "como cualquier ciudadano, un ertzaina puede, cumpliendo los requisitos legales, ser titular de un arma particular".

El considerado autor del robo está "identificado" desde ayer, aunque aún no se ha dado con su paradero. Sí se ha localizado la mochila en la que el ertzaina guardaba el arma.

Erkoreka ha dicho que el caso tiene "complejidad especial" porque la expareja del sospechoso "está calificada de víctima de violencia de género", con un "nivel de gravedad elevado", por lo que se han "intensificado la custodia y las medidas de protección".

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.