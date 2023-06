La CEOE advierte a PP y Vox: la reforma laboral del Gobierno progresista no se toca

A. Perez Meca/Europa Press via Getty Images

Contundentes, claras y cerrando filas. Así han sido las declaraciones del presidente de la mayor patronal española, Antonio Garamendi, en relación a su postura sobre la reforma laboral del Gobierno de coalición progresista que puso fin a la del Ejecutivo popular de Mariano Rajoy de 2012. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) defendió ayer la norma fruto de la cartera que dirige la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejando una clara advertencia a Partido Popular y a Vox.

Durante su asistencia el acto de conmemoración del 45 aniversario de CincoDías, Garamendi se ha pronunciado sobre un eventual cambio de Gobierno tras las próximas elecciones generales del 23-J y un giro en materia de legislación laboral. El líder de la CEOE ha defendido a capa y espada el pacto suscrito a tres bandas. “Lo firmado, firmado está", subrayó Garamendi de una reforma laboral que ha sido criticada y confrontada por la oposición desde que se comenzó a gestar.

"Lo defenderemos hasta el final [el pacto de la reforma laboral]" Antonio Garamendi, presidente de la CEOE

"Los pactos son para que sean estables en el tiempo que es lo que da la perspectiva de futuro", ha explicado, adelantando, acompañado de los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT): "Lo defenderemos hasta el final”.

Por su parte, el líder de UGT también recordó cómo se gestó el pacto tras duras negociaciones, un ejemplo de diálogo y acuerdo en un momento económico convulso. “La pandemia hizo que nos conociéramos bastante, eran acuerdos que había que hacer, no había alternativa. Cada uno intentó llegar hasta donde pudo, pero pensando que había un bien común que había que preservar. Eso nos hizo tener una cultura del acuerdo”, señaló Álvarez. “El proceso de diálogo social es precisamente eso, un proceso, no ha un día D, y no debería de depender de los vaivenes políticos”, detalló Sordo.

Una declaración clave en el contexto político

No se trata de una declaración baladí, puesto que desde el fin de semana, el PSOE ha centrado el debate político en la capacidad de gestión económica de una figura clave del Ejecutivo. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien el lunes protagonizó un acto en el que se abordaron las líneas económicas y políticas de este ámbito en la formación socialista.

De hecho, apuntando a la ausencia de un programa económico definido en el PP o de una figura económica de relevancia en sus filas, Calviño ha retado a Feijóo a que presente a alguien para contrastar programas económicos. Cabe destacar que uno de los últimos fichajes estrella de los populares ha sido el economista Luis Garicano, salido de la órbita de Ciudadanos.