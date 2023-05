Ciudadanos decide no presentarse a las generales del 23-J

Ciudadanos se borra de las generales. El Comité Nacional de la formación naranja ha decidido este martes no concurrir a la convocatoria electoral del 23 de julio después de su enorme fracaso en las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado domingo.

"Hemos llegado a la conclusión de que, a día de hoy, los españoles no nos ven como una fuerza transformadora de nuestro país. No es una buena noticia para nosotros, ni para los ciudadanos liberales", ha dicho ante los medios el secretario general, Adrián Vázquez, a la conclusión de la reunión.

Pese a esta 'retirada', el partido dice no rendirse y aspira volver a representar "a los miles de españoles que no quieren extremos en los gobiernos". "Ahora mismo no hay espacio electoral, pero sí hay espacio político para las ideas de centro-liberales. Hoy nos ponemos a trabajar en un proyecto reforzado para ser electoralmente más atractivos y nos renovaremos de forma orgánica e intelectual", ha explicado Vázquez.

Fuentes de la dirección han explicado a Europa Press que la posición mayoritaria de los integrantes del Comité Nacional, integrado por una cincuentena personas --entre las que figuran Begoña Villacís y la expresidenta 'naranja' Inés Arrimadas--, ha sido la de no concurrir a las elecciones desde el principio, aunque reconocen que algunas voces optaban por el sí. Las mismas fuentes destacan que el debate ha sido bonito y ha habido emoción.

Uno de los del 'sí' ha sido el procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, que ha acudido como invitado. A su llegada, ha defendido que no presentarse a los comicios constituye un reconocimiento de que el partido no es viable.

Edmundo Bal, que rivalizó con la actual dirección en el congreso extraordinario de enero, también ha mostrado su absoluta disconformidad por esta decisión. "Pues creo que ya está todo dicho. La dirección de mi partido de acuerdo con Hervias. No voy a decir nada aún pero no me pienso callar ante este atropello. Qué vergüenza más grande siento ahora mismo", ha escrito en redes sociales.

Larga agonía

Ciudadanos despareció por completo de los parlamentos autonómicos que se renovaban este 28-M y en los consistorios de las capitales de provincias sólo sumó un representante en Ciudad Real y otro en Segovia. La portavoz nacional, Patricia Guasp, tampoco consiguió revalidar su escaño en Baleares, autonomía donde luchaba por la Presidencia del Govern.

En total, de los 2.787 concejales que Ciudadanos consiguió en 2019, ahora sólo ha conseguido mantener 392. Es decir, un 86% menos. A esta deriva se une su reciente fracaso en las elecciones de Andalucía y Castilla y León, donde pasó de ser socio de gobierno a la irrelevancia.