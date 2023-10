Coalición Canaria se abre a la abstención en la investidura de Sánchez pero descarta el "sí"

Europa Press via Getty Images

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha dejado este miércoles la puerta abierta a una posible abstención de su partido en la votación de investidura de Pedro Sánchez si el gobierno se compromete a cumplir con la "agenda canaria", aunque descarta casi por completo dar un voto afirmativo.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja después de reunirse durante 45 minutos con el presidente del gobierno y la ministra de Hacienda en funciones, Valido admite que su voto no va a ser decisivo en dicha votación después de conocerse que Junts votará "sí" o "no", pero sí se ven útiles para dar respaldo al Gobierno a lo largo de la legislatura. "Por eso nos planteamos esa abstención como un puente con el Ejecutivo para resolver los problemas de Canarias y mantener el diálogo abierto", ha explicado.

En todo caso, Coalición Canaria se mantiene de momento en el "no" a la espera de los resultados que den las negociaciones que en los próximos días van a protagonizar María Jesús Montero y un equipo designado por el presidente canario, Fernando Clavijo. "Hablaremos de asuntos económicos como la futura financiación autonómica y la agenda canaria en su integridad", ha explicado. Además, el partido regionalista también pide un "mando único" que sirva de interlocución con el Gobierno ante el alto número de migrantes que han llegado en los últimos meses a las costas canarias. "No podemos seguir llamando a cuatro ministerios diferentes para abordar las medidas necesarias", ha explicado.

Valido ha admitido que la posible ley de amnistía para los encausados y condenados por el procés ha sido determinante para excluir prácticamente la posibilidad de dar un "sí" a Sánchez, aunque el texto aún no haya sido presentado y Sánchez no le haya dado detalles sobre la misma durante su reunión. "No estamos de acuerdo en el 'porqué' y en el 'cómo' de esta amnistía", ha señalado.

En todo caso, aunque su voto no sea afirmativo, Coalición Canaria no se cierra a dar su apoyo al Gobierno una vez esté en marcha "en las votaciones de presupuestos o leyes que sean importantes".