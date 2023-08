Coalición Canaria cierra filas con Feijóo, pero se abre a Sánchez si cumple con la agenda canaria

El rey Felipe VI continúa este lunes con las rondas de contactos con los partidos políticos, de cara a sondear los apoyos a una eventual investidura como presidente del popular Alberto Núñez Feijóo o del socialista Pedro Sánchez. Después de que Unión del Pueblo Navarro (UPN) se mantuviese en el guion y confirmase que le ha trasladado al monarca su intención de apoyar al PP, le ha tocado el turno a otras de las formaciones alineadas con los populares, Coalición Canaria.

Su portavoz y única diputada en el Congreso, Cristina Valido, ha vuelto a manifestar un apoyo fraguado con el Partido Popular, cerrando filas con el mismo partido con el que gobiernan en alianza el archipiélago. Valido también ha recordado que "el PP se compromete" a gobernar sin Vox, una condición expresa de la formación canaria. Sin embargo, ha hecho estas aseveraciones sin cerrarle la puerta al PSOE. El importante voto de la formación canaria todavía podría irse al bloque progresista. Y ya se conoce el precio.

"Tendrían que transferirse todas las partidas que acordamos cuando votamos los Presupuestos de 2023", ha asegurado la diputada de Coalición Canaria en la rueda de prensa posterior a su encuentro con Felipe VI. Cita en la que ha asegurado que le ha transmitido que Feijóo ya tiene su voto en estos momentos, puesto que tienen "apoyo claro" de los populares a los 55 puntos de la agenda canaria. Véanse una serie de bonificaciones de transporte, asuntos de inmigración e infraestructuras educativas e hidráulicas, entre un amplio abanico de otros temas.

La líder de Coalición Canaria Cristina Valido da una rueda de prensa este lunes en el Congreso de los Diputados tras su reunión con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, de cara a la investidura del próximo presidente del país. EFE/Juan Carlos Hidalgo

El precio del 'sí' de Coalición Canaria al PSOE

Valido ha fijado en torno a 200 millones de euros la transferencia pendiente al Gobierno canario por parte del central, según el compromiso adquirido para que Coalición Canaria apoyase las cuentas de 2023. En ese monto se encuentran cuantías en concepto de ayudas para la isla de la Palma, universidades, pero también transporte de mercancías. Sobre esta última, la diputada canaria asegura que se podría cubrir el 100% del costo.

En este sentido, Valido ha asegurado que no le constan negociaciones con su grupo y el PSOE para hablar de la investidura. Eso sí, se ha mostrado cautelosa al señalar que "a fecha de hoy, a mí no me consta, pero insisto, hoy está el señor Pedro Sánchez en Tenerife con mi señor presidente del Gobierno [Fernando Clavijo, por el voraz incendio que asola la isla tinerfeña]. Es probable que puedan hablar de algo".

Preguntada sobre las declaraciones de la exportavoz parlamentaria socialista Adriana Lastra sobre que Coalición Canaria no es un partido en el que se pueda confiar, Valido ha lanzado una reflexión al aire: "Si no somos confiables, pues no hay nada que negociar". Acto seguido ha recordado que su formación apoyó los presupuestos, pero también otras importantes leyes del Gobierno de coalición con la ley trans. "A pesar de no ser necesario, en esta última legislatura, tendría que revisar la señora Lastra las veces que hemos apoyado", ha indicado, zanjando que "es mejor no empezar a hacer ranking de ‘confiables’".