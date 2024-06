Cuatro meses de vientos y siembra: qué ha recogido el campo tras sus movilizaciones

Europa Press via Getty Images

Si la política tiene sus tiempos, el campo no es menos. A 13 de junio, los tractores ya no se acercan a las avenidas, como tampoco lo hacen los centenares de miles de agricultores y ganaderos, "metidos en faena" en un momento clave para las cosechas. Mientras trabajan sus tomates, melones o lechugas, se enfrentan, no obstante, a otra recogida, la plantada hace exactamente cuatro meses. Desde que el pasado 13 de febrero el sector primario tomó las calles "harto" a lomos de sus pesados vehículos.

Un cultivo "a largo plazo" que esta vez tuvo germen en Europa semanas antes. Ahora, toca hacer balance de unas movilizaciones que han empezado a cambiar el día a día de sus trabajadores y también la fotografía de su representación. De hecho, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, apunta satisfecho a El HuffPost que "lo que más inquietaba a los trabajadores a primeros de año ya está resuelto o a punto".

Su organización, una de las tres consideradas como mayoritarias, cuenta con un documento, actualizado a comienzos de junio donde detalla el grado de cumplimiento de las 43 medidas que el Ministerio aceptó debatir en abril. Entre ellas, medidas peleadas con el departamento de Luis Planas y hasta con la UE como la flexibilización de la PAC, la no obligatoriedad del cuaderno digital, la relajación de requisitos legales en las ganaderías o una mayor cobertura real de los seguros agrarios para cubrirse del cambio climático.

"La cosa va bastante bien", añade, adelantando que otras medidas clave como la reforzada cadena alimentaria o el control de importaciones de países terceros podría irse más allá del verano. En la larga lista, pide valorar dos asuntos. "Lo hemos conseguido casi todo en la simplificación de la PAC y hemos vuelto a lo que había antes de la última reforma reciente; en seguros hemos conseguido que los daños excepcionales por cambio climático —sequías, DANAS...— se indemnicen con más presupuestos para esos seguros, lo que evita que a ti te suban la cuota al año próximo...", reflexiona mientras hace un alto en su huerto para atener al teléfono.

Esas y otras medidas también las valoran desde COAG, si bien su secretario de Organización pone el foco en otro aspecto algo menos específico "pero absolutamente clave". Para Andoni García "las movilizaciones han puesto el debate en la sociedad y han llevado el foco político a la agricultura y ganadería, un debate de fondo fundamental para nosotros". Tanto, que ve efectos en la recientemente superada ola de procesos electorales, con especial incidencia en el 9-J. "En las europeas se ha visto ya una reflexión sobre la agricultura y su relación con el medio ambiente, el cambio climático... Es vital".

"Modificar un reglamento del Consejo de la Unión Europea puede llevar años y nosotros hemos conseguido modificar en pocas semanas uno del Parlamento y el Consejo para flexibilizar requisitos burocráticos y legales", celebra a su vez Luis Cortes, coordinador estatal de la Unión de Uniones.

Con el altavoz de haber protagonizado las mayores manifestaciones en España durante semanas, apoyados en decenas de miles de agricultores y ganaderos independientes a ASAJA, COAG y UPA, desde la Unión insisten en un éxito nacional e internacional. "Se han visto aprobaciones de medidas que iban justo en contra del sentido en el que iba la legislación hasta ahora, por las exigencias medioambientales".

Nuevo tiempo de negociación con nuevas caras

Las decenas de grandes movilizaciones no sólo han traído medidas o compromisos por escrito de futuras leyes; también, un cambio en la fotografía de la mesa del Ministerio de Agricultura. De las tres asociaciones agrarias mayoritarias, ASAJA, COAG y UPA, con ese cuarto elemento externo con peso social, la Unión de Uniones, el escenario ha pasado a tener a UPA y la Unión junto al Ministerio en una nueva mesa de seguimiento que ya no incluye ni a COAG ni a ASAJA, dada su renuncia a firmar el documento.

Explican las partes que el desencuentro, que podría tener arreglo, se circunscribe únicamente a la negociación de las citadas 43 medidas. "En las reuniones normales que seguimos celebrando mantenemos las tres asociaciones agrarias mayoritarias, igual que en órganos como el Comité Asesor Agrario", retoma Lorenzo Ramos. Eso sí, advierte que "otra cosa sería que el Ministerio plantee un cambio en la ley de representatitividad", algo fuertemente reclamado por la Unión de Uniones.

Uno de los sindicatos que ha optado por salirse de la Mesa de Seguimiento es COAG. Para Andoni García "nosotros hemos dejado claro que lo que había sobre la mesa no era suficiente, pero el ministro ha roto la negociación al querer cerrar ya el acuerdo". "Esas medidas aún tienen que desarrollarse, la diferencia está en hacerlo con las 3+1 organizaciones o haber decidido tirar para adelante unilateralmente y con una comisión de seguimiento con solo dos organizaciones".

Su entidad considera que la actual escena "es difícil de explicar al propio sector, pero el Ministerio tendría que negociar y sentarse con todos para tratar el avance concreto de las medidas sobre la mesa. Si no habla con todas, no vale lo que está haciendo".

La 'otra' gran entidad, revitalizada por sus mayoritarias protestas es la Unión de Uniones. Su líder, Luis Cortés, reconoce haber sentido "el aval de la calle; ahí se vio que la fuerza social era nuestra, mientras las otras tres tenían el aval del Gobierno".

Pese a las discrepancias, Cortés llama al entendimiento en esta nueva etapa. "El Ministerio nos dio voz y voto en estas negociaciones de los 43 aspectos. El problema es que ASAJA y COAG lo pudieron ver como un feo en las formas y no firmaron, no tanto por desacuerdo con las medidas, que en su mayoría reconocen".

Pública o privadamente, cada entidad reconoce que el documento no recoge el 100% de las demandas del campo, dando pie a debates internos "que no han sido fáciles", retoma Lorenzo Ramos. Tirando de pragmatismo, añade que UPA ha optado por firmar "porque las manifestaciones ya estaban hechas, las negociaciones se estaban alargando y entendimos que no podíamos volvernos a casa con los tractores sin haber conseguido nada".

Mirando al futuro, Ramos confía en que "ahora, que viene tiempo sin elecciones, las cosas vuelvan a la normalidad, porque intuyo que ha habido muchas presiones internas en las asociaciones en todo este periodo electoral", algo que descartan tanto COAG como ASAJA.

Los tractores, por ahora, lejos de las avenidas

Juntos o por separado, tanto los firmantes como los no firmantes, creen que toca un "tiempo nuevo" a la negociación antes de plantearse nuevas protestas colectivas.

"Vamos a dar tiempo a lo largo de este año", reconoce Ramos, que pide prudencia porque "no todo" se puede arreglar en un día... aunque dejando un aviso al ministerio de Luis Planas. "Si luego no se cumple lo acordado lo vamos a reclamar donde lo tenemos que hacer, en la calle"; un testimonio similar al del coordinador estatal de la Unión de Uniones.

Luis Cortés también asume que este "no es momento" para sacar los tractores al tratarse de una "fechas en las que estamos a tope en el campo". "Personalmente, no creo que haya movilizaciones relevantes hasta diciembre. Nosotros nos comprometimos con nuestra gente que dariamos plazo a la negociación, pero si pasado el verano no hay cumplimientos, a final de año las retomaríamos".

"Cuando se llegue a estas conclusiones podremos hacer un balance final. Hay margen y estamos viendo que el Ministerio ha cambiado", remata, esperanzado y con el deseo de que los 'brotes verdes' que el campo empieza a visualizar germinen en verdaderas mejoras para un sector que ha conseguido marcar la agenda política y social.