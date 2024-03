Defensa no contempla que Mahón se convierta en sede naval de la OTAN

España no contempla que Mahón, en la isla de Menorca, se convierta en sede naval de la OTAN, según ha asegurado este sábado el Ministerio de Defensa en un comunicado en respuesta a informaciones sobre esta posibilidad.

Dirigentes de Podemos, como su secretaria general, Ione Belarra, y su secretaria Política y candidata a las elecciones europeas, Irene Montero, han expresado en redes sociales su oposición a que Mahón fuera la tercera sede naval de la OTAN en España, junto con Rota y Cartagena, al igual que lo ha hecho la formación Més per Menorca.

En su cuenta de X, Belarra ha indicado que las bases militares de la OTAN en España "no sólo suponen una inadmisible cesión de soberanía, además están jugando un papel clave en el respaldo de EEUU al genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino".

También Irene Montero ha señalado: "El parlamento votó un Presidente para España, no un Secretario General de la OTAN. No a la guerra. No en nuestro nombre".

Mientras, el coordinador general de Més per Menorca, Josep Juaneda, ha rechazado esa posibilidad y ha asegurado que "las amenazas geopolíticas actuales no se solucionarán con la promoción de políticas de rearme ni favoreciendo la violencia, sino apostando por el diálogo y la concordia internacional".

Según informó el pasado viernes El País, la Estación Naval de Maó (en castellano, Mahón), en las Islas Baleares, se ha convertido en una de las tres bases españolas de apoyo logístico para los buques de la OTAN que operan en el Mediterráneo, junto a Rota (Cádiz) y Cartagena (Murcia).

En abril del año pasado, señalaba el periódico, el Gobierno español ofreció Maó a la Alianza Atlántica como “puerto con autorización diplomática permanente” para que puedan atracar y fondear los buques aliados que participan en la Operación Sea Guardian (Guardian del Mar), y desde entonces está funcionando como tal.

Esta operación, dirigida por el Mando Marítimo Aliado (Marcom), con base en Northwood (Reino Unido), tiene como misiones la disuasión y protección frente a ataques terroristas, el conocimiento del entorno marítimo o el desarrollo de capacidades regionales de seguridad, añadía el diario.