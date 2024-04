Dos comisiones y un destino: las agendas (y peleas) de Senado y Congreso para investigar el 'caso Koldo'

Dos caminos distintos y dos mesas distintas por un mismo escándalo. Congreso y Senado se preparar para dar comienzo a sus respectivas comisiones de investigación del 'caso Koldo'. Ambos órganos estudiarán los contratos públicos durante la pandemia, aunque con matices en sus extensiones, implicados y entidades públicas afectadas.

Lo harán, además a rebufo una de otra y tras haber 'nacido' de forma casi idéntica en el tiempo. Abrirá 'fuego' parlamentario el Senado, con mayoría absoluta del PP, que quiere poner la lupa sobre los contratos en los que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos cuando este era Ministro de Transportes. El Congreso, por su parte, bajo mayoría de PSOE+Sumar+socios amplía su investigación a todas las administraciones públicas, lo que incluye al entorno de Isabel Díaz Ayuso.

Primero vio la luz la Comisión en la Cámara Alta, con unanimidad, y 24 horas después lo hizo la del Congreso, bajo presidencia socialista. Cuestión que no es menor, porque, como remarca EFE, permite al PP llevar la iniciativa y deja al PSOE con capacidad para analizar su estrategia en el Congreso.

La del Senado no dejará de actuar antes y ya este lunes, día 8, los grupos parlamentarios registrarán sus listas de posibles comparecientes con el fin de ser votadas dos días después. Dada la mayoría absoluta del PP, no se esperan muchas sorpresas y se cuenta con la intervención de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tal y como han avanzado ya los populares.

Quien podría hacerlo es Pedro Sánchez, que este mismo jueves ha transmitido a los periodistas su intención de acudir si el PP reclama su presencia.

El martes 9 será el turno de la comisión del Congreso de los Diputados, a partir de las 11:00. En esa cita inicial también se fijará el plazo de presentación de listados y se activará el plan de trabajo. Cuestiones, sobre todo la primera, que resultarán más complejas ya que el PSOE deberá negociar nombres con sus socios de coalición y parlamentarios.

Mientras todos están de acuerdo en citar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los contratos en los que estuvo implicado su hermano o incluso su actual pareja, Alberto González Amador, al que Sumar también quiere llamar a consultas.

Varios ministros, la 'pelea' en el Congreso

Pero hay quien quiere ir más allá. Socios como Junts y ERC exigen también la comparecencia del exministro de Sanidad, Salvador Illa... actual candidato del PSC (y favorito) para las elecciones catalanas. Al respecto, el Gobierno se muestra en contra, tanto PSOE como Sumar, ya que estiman que Illa no debe comparecer al no estar implicado en ninguna trama de contratos fraudulentos.

Entre los nombres que sopesan los socios parlamentarios también circulan los del titular de Interior Grande-Marlaska o la exministra de Política Territorial y Sanidad Carolina Darias.

En cuanto a Pedro Sánchez, Sumar no quiere convocarle, asegurando que "no parece" que tenga "mucho que ver" con el asunto— como tampoco a Alberto Núñez Feijóo, porque en "estos momentos" no hay información que acredite una relación directa con Feijóo y las tramas de corrupción y por lo tanto, "no van a hacer un show así".

Pero, en lo que podría ser un juego de ida y vuelta, fuentes del PSOE no descartan citar a Feijóo al Congreso si el PP hace lo propio con el presidente en el Senado.