El otro incidente de Daniel Viondi antes de dar los cachetes a Almeida: "Te arranco la cabeza" 

La carrera del concejal del PSOE en el ayuntamiento de Madrid, Daniel Viondi, se truncó este jueves de manera definitiva después de que propinase tres cachetes en la cara al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Todo ocurrió durante el debate en el pleno de una iniciativa para renombrar el Antiguo Canódromo de Carabanchel en honor a la futbolista Jennifer Hermoso. Viondi se bajaba del atril tras su segundo turno de palabra en el debate, se acercó al asiento del alcalde y le dio varias palmadas en la cara. Un gesto que, rápidamente, Almeida denunció levantándose de su asiento.

“Se ha producido un hecho que nunca se había producido en este pleno, y es que le tocara un concejal a otro en tono amenazante como me ha tocado el señor Viondi la cara tres veces. Y sobre todo, el señor Viondi ya amenazó a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza (...) Es usted un violento en los plenos, señor Viondi, y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara. Jamás. Y señora (Reyes) Maroto, espero que tome medidas, porque jamás se puede tocar como ha hecho él tres veces en la cara”, dijo Martínez-Almeida, antes de bajar el micrófono con brusquedad. Viondi, ya en su escaño, quiso disculpase por lo ocurrido. Pero el presidente del pleno le acabó echando de la sala.

El PSOE madrileño actuó con celeridad para pedir su salida. El líder regional, Juan Lobato, anunció en Twitter apenas minutos antes de lo sucedido que el partido ya había pedido a Viondi que entregara el acta de concejal.

"En el partido se tomarán las decisiones correspondientes", dijo, al tiempo que pidió disculpas a Almeida en nombre del partido. "El PSOE de Madrid es respeto y educación siempre. Fuera de eso no se construye ni se avanza nada", agregó. A eso de las siete de la tarde, Viondi anunciaba a través del mismo canal que dejaría su acta de concejal "en las próximas horas".

Viondi ha vivido de la política durante prácticamente los últimos 16 años, entrando y saliendo de diferentes parlamentos. Debutó como concejal en el ayuntamiento de Madrid en 2007, donde conoció al ahora presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Los dos, amantes del baloncesto, se hicieron muy amigos. De ahí que Sánchez le dedicara al menos dos tuits de apoyo y ánimo en 2011. "Buenos días. El primer tuit que leo el de mi amigo @Viondi. Un gran socialista al que os propongo", escribía el 4 de noviembre. Unos meses antes, respondía a un tuit de su compañero con un "¡Dales fuerte! My friend".

Entre 2015 y 2019, Viondi fue diputado en la Asamblea de Madrid. Y fue durante esa época cuando protagonizó ese otro gran momento polémico al que se refirió Martínez-Almeida este jueves. Una vez terminada una sesión en la Comisión de Transportes, Viondi se giró hacia Alberto Oliver, entonces diputado de Podemos y hoy de Más Madrid, y le espetó: "Como vuelvas a hacer una intervención así, te arranco la cabeza".

Este incidente hizo que Gabilondo lo sacara de las listas para las autonómicas de 2019, pero el PSOE rescató al "friend" de Sánchez para hacerlo diputado en el Congreso. En la Cámara Baja, fue también portavoz en la Comisión Mixta de Adiciones, vicepresidente 1º de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico y vocal en la Comisión de Sanidad y Consumo y en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ahora, tendrá que buscarse la vida como cobrador de deudas, su otro trabajo desarrollado al margen de la política.