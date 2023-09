Renuncia a su acta el concejal del PSOE expulsado de un pleno tras tocar la cara a Almeida

Daniel Viondi, hasta ahora concejal del PSOE de Madrid, ha renunciado a su acta en el Ayuntamiento de Madrid tras ser expulsado de un pleno por acercarse al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y darle tres palmadas en el rostro.

El incidente ha provocado las quejas del regidor, que ha pedido el amparo del presidente de la cámara, quien ha procedido a expulsar al socialista.

Poco después, en Twitter, Viondi ha pedido disculpas a Martínez-Almeida: "Pido disculpas al señor Almeida por lo sucedido al final de mi intervención, al entregarle un documento y el intercambio verbal entre ambos. Ya se las he transmitido a través del señor Carabante [segundo teniente de alcalde] al no poder hacerlo directamente. Ha sido un error que lamento mucho".

Poco después, Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, también se disculpaba con el alcalde y anunciaba que su partido le pediría a Viondi su acta de concejal y que tomaría medidas contra él por lo sucedido. "El PSOE de Madrid es respeto y educación SIEMPRE. Fuera de eso no se construye ni se avanza nada. Pido disculpas en nombre de mi partido al señor Almeida por lo sucedido en el pleno del Ayuntamiento de Madrid", ha expresado Lobato.

A los pocos minutos, el propio Viondi confirmaba que renunciaba a su acta y volvía a disculparse: "He comunicado a mi partido que en las próximas horas dejaré mi acta de concejal. He pedido disculpas públicas e intentado de forma personal pero no ha sido posible".

Amenazó con "arrancar la cabeza" a otro concejal en 2018

No es la primera vez que Viondi protagoniza un incidente de este tipo. Según informó la Agencia EFE en abril de 2018, el hasta ahora concejal socialista se encaró con el entonces diputado de Podemos Alberto Oliver cuando ambos eran parlamentarios en la Asamblea de Madrid.

Tras varios rifirrafes dialécticos durante una sesión de la Comisión de Transportes, Viondi le dijo a Oliver lo siguiente: "Como vuelvas a hacer una intervención así, te arranco la cabeza".

Las palabras del socialista no fueron recogidas en el acta de la sesión, dado que el encontronazo se produjo una vez concluida la misma. Las cosas no se calmaron fuera de la sala, según informó EFE en su momento, dado que ambos parlamentarios se encararon y otros diputados tuvieron que tranquilizarles "después de que Oliver apartara a Viondi ligeramente con la mano".