El líder de las Nuevas Generaciones del PP de Ayuso la lía al hablar de drogas en un acto

Una nueva lluvia de críticas está arreciando sobre el presidente de las Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular de Madrid, Ignacio Dancausa, a raíz de unas afirmaciones vertidas por él mismo durante un acto, al emplear una desafortunada comparación sobre el consumo de drogas y la dramática situación que se vive en algunas ciudades de Estados Unidos.

Dancausa tenía como objetivo criticar el consumo de estupefacientes en un discurso en el que reclamó al Gobierno de España en funciones "que ponga todas las medidas necesarias para combatir el consumo de drogas donde sea: en los colegios, en el parque, en las calles... como hace aquí en Madrid la presidenta y que nunca jamás vuelvan a banalizar con el consumo de estas sustancias". También trataba de censurar las peticiones de diversos sectores de la izquierda de legalizar distintos usos del cannabis.

Sin embargo, en esa alocución, Dancausa se apoyó en un símil que acabó convirtiéndose, a todas luces, en una hipérbole. El líder de las juventudes del PP de Ayuso puso sobre la mesa la desoladora y dramática crisis sanitaria que se vive en algunas ciudades de EEUU, como Filadelfia, con numerosas personas en la calle actuando como auténticos zombis bajo los efectos del ya afamado fentanilo. Solo que no se refirió a este opioide que es 25 veces más potente que la heroína. Prefirió ceñirse a hablar de la marihuana.

De negociar chupitos a tirar del fentanilo para cargar contra el cannabis

"En muchos estados de Estados Unidos se ha legalizado la marihuana —lo que ellos llaman, lo que aquí llaman droga blanda— y en muy poco tiempo, todos lo hemos visto en vídeos que se han hecho muy famosos en las últimas semanas, cómo están las calles de muchas ciudades de EEUU, donde hay decenas de personas (en Filadelfia, en Nueva York, en California...) que están tiradas por las calles, presos de esa adicción. Su vida está arruinada y, por tanto, hemos visto que no solo destruye vidas individuales, destruye también familias y destruye sociedades enteras", ha esgrimido Dancausa en un vídeo que han compartido en la cuenta oficial de X -antes Twitter- de NNGG del PP de Madrid.

"Como no queremos que eso ocurra aquí, le queremos pedir al Gobierno y a toda la sociedad que diga alto y claro que no existen las drogas blandas y que no a las drogas", reclamaba Dancausa como broche a su intervención. Obviamente, tampoco dijo nada de las menores posibilidades de que en España se reproduzca un problema similar al del fentanilo, concretamente los mayores niveles de control de venta de este tipo de fármacos en el mercado comunitario o que está prohibido consumir opiáceos en España sin receta.

Cabe destacar que en la cuenta de X de Dancausa, el montaje de sus declaraciones se apoya incluso en las imágenes de las filas de 'zombies', como apodan a los consumidores de fentanilo, en los que puede verse con claridad que los efectos perjudiciales a los que han sido sometidos no tienen nada que ver con el consumo de una 'droga blanda' como el cannabis.

Sí es necesario destacar que el consumo de marihuana está detrás de numerosas casos de problemas psicológicos en personas, con especial incidencia en los adolescentes. Con todo, cabe recordar que esta no es la primera polémica que rodea a Dancausa, puesto que hace varios meses anunció que estaba negociando con representantes de discotecas madrileñas -"de las mejores discotecas de la ciudad"- "para tener listas exclusivas, descuentos, para que nos inviten a copas, chupitos, tener acceso preferente para afiliados y amigos, y más privilegios".

Y bromeaba al señalar que sería una buena forma para que los afiliados a las NNGG del PP de Madrid vuelvan a llevar el carné con ellos: "Muchos no lo llevaréis en la cartera, pero así volverá a ser importante llevarlo". En aquel momento no hizo públicos los nombres de las empresas con las que negociaba, pero sí dejaba pistas a los suyos: "No queremos decir nombres, con alguna hemos hecho ya alguna fiesta".

