Isaías Lafuente reacciona al polémico tuit del líder de Nuevas Generaciones del PP de Madrid con este consejo

El periodista Isaías Lafuente se ha pronunciado en Twitter sobre el polémico mensaje que el líder de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ignacio Dancausa, publicó sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador.

"No verás asesinado a un candidato de izquierda, no verás un escrache a alguien de izquierda, no verás acosado a un líder de izquierda por sus ideas", criticó.

"La violencia política en occidente es unidireccional, de izquierda a derecha. ¡Pero cuidado que viene la extrema derecha!", recriminó Dancausa en la red social.

Pero, además de provocar cientos de comentarios, el líder de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid fue corregido en la propia red social, recordándole que "el primer ministro socialdemócrata sueco Olof Palme fue asesinado en 1986", en Reino Unido, "la candidata laborista Jo Cox fue asesinada en 2016" y, en España, "Pablo Iglesias sufrió acoso en si domicilio particular".

Algo a lo que Isaías Lafuente ha reaccionado, compartiendo tres palabras que suman más de 3.000 me gusta en Twitter: "Estudia, muchacho, estudia".