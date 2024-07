El montaje viral en el que RoRo 'ayuda' a Feijóo a cocinar "un buen caso jurídico" contra Begoña Gómez

Rocío López Bueno, más conocida como Roro Bueno, es una tiktoker de 22 años que ha saltado a la fama hace tan solo un mes por las increíblemente elaboradas y largas recetas que le hace a su novio Pablo.

En concreto, la creadora de contenido, a la que ya sigue hasta Rosalía, es un fiel reflejo de la cultura "Hazlo tú misma", y destaca no sólo por cocinar, sino por elaborarlo todo sola, comprando únicamente lo más indispensable.

En su ánimo de agradar siempre a su novio Pablo, muchos han acusado a la joven de ser sumisa, reaccionaria o de promover el fenómeno 'TradWife'.

En todo caso, su popularidad sube como la espuma y su imagen ya es carne de memes. Incluso, para influir en la política. En las últimas horas, ha comenzado a correr como la pólvora un montaje en el que una inventada RoRo ayuda al PP a intentar echar a Sánchez de La Moncloa. ¿Cómo? Orquestando el denominado 'caso Begoña Gómez'.

"Hoy, mi amigo Feijóo me ha pedido que le haga presidente del Gobierno. Como no puede ganar las elecciones, se me ha ocurrido cocinarle un buen caso jurídico a ver si tumba a Pedro Sánchez. He empezado por crear dos pseuomedios digitales. He publicado un par de bulos en internet sobre la mujer del presidente del Gobierno y lo he dejado reposar para que redoblase su tamaño en redes sociales", empieza diciendo la simulada voz de la joven en referencia a las noticias y fake news que sostienen la denuncia presentada por Manos Limpias y que admitió el juez Peinado.

"He contactado con un par de asociaciones ultras para que creen una demanda basada en esos titulares falsos, que ya tenían buena pinta. Además, con un juez que es amigo de la jefa de Feijóo", continúa el vídeo mientras se muestra la imagen de Ayuso.

"Para marinar un poco más el caso, se me ocurrió que podría añadir a la receta un poquito de despiste. Un hombre que, según un abogado ultra, es el profesor de esquí del presidente y su mujer. Lo emplaté todo súper bonito y aproveché para pedir la citación del presidente del Gobierno como testigo del caso. Es lo mejor que he hecho nunca y a mi amigo Feijóo le ha encantado", concluye. El vídeo, dada su originalidad, no deja de compartirse en redes sociales.

Pero el fenómeno RoRo no sólo la aprovecha la izquierda para criticar el supuesto montaje alrededor del 'caso Begoña'. El PP también ha viralizado en TikTok otro vídeo en el que Begoña se convierte en la propia influencer.