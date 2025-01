El PP convierte la visita a Valencia en un acto de ataque a Sánchez, al que acusan de orquestar una "cacería" contra Mazón

Un "un humilde" presidente valenciano "dispuesto a resistir contra el peor gobierno y el más cruel de la historia de España", que ha orquestado junto a Compromís una "cacería" contra su persona. Así se ha definido este jueves el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Un viaje en el que el presidente del PP ha visitado con una agenda "privada" diferentes municipios afectados para posteriormente reunirse con alcaldes de diferentes localidades afectadas y gobernadas por el PP y que ha servido para respaldar al tocado barón autonómico, con el que se ha evitado una foto en las zonas afectadas. El mismo barón que todavía está envuelto en la polémica por dar diferentes versiones de la comida que mantuvo el día de la DANA para politizar la radio televisión pública valenciana.

Este jueves, en el segundo día de Feijóo en Valencia, Mazón ha querido venderse como una víctima de una “cacería” orquestada por el Gobierno de Pedro Sánchez con “amenazas, bulos e insultos” para “ocultar la corrupción que les rodea y les ahoga” y su ”responsabilidad” a pesar de que la Generalitat dirige la emergencia en las riadas del pasado 29 de octubre, que provocaron la muerte de 224 personas en Valencia. "En la DANA duelen muchas cosas, duele la no advertencia y la indolencia. Ni viene ni llama para preguntar. Nos enteramos por los medios de que si queríamos algo que lo pidiéramos. Dolió mucho", había añadido previamente la alcaldesa de Valencia, María José Catalá al respecto.

Por su parte, Feijóo ha aprovechado el acto para cargar contra Sánchez y exponer qué hubiera hecho él en el caso de que hubiera sido presidente del Gobierno. "Es el mismo presidente que se tomó cinco días para reflexionar y para ir a esquiar (...). Nunca habría dejado solo al Rey, ni me habría ausentado del funeral por las víctimas ni me habría pasado meses sin ver 'in situ' cómo está evolucionando la situación. La ayuda y la presencia no habría que pedírmela si fuera presidente del Gobierno", indicaba a la par que le pedía que "haga mayor esfuerzo porque los ciudadanos necesitan ver al presidente del Gobierno y ver que le preocupa una de las Comunidades autónomas más importantes".

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado al Ejecutivo de "haber dimitido de sus responsabilidades" en la retirada de los 130.000 vehículos arrasados por la DANA y "le ha traspaso esa tarea a la Generalitat y a los municipios".