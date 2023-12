El PP especula con que Sánchez pueda amnistiar a presos de ETA

Europa Press via Getty Images

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha especulado con la posibilidad de que el Gobierno amnistíe a presos etarras, con esta ley de amnistía o con otra, dentro de su pacto "encapuchado" con EH Bildu, tras posibilitar el PSOE que EH Bildu se haga con la Alcaldía de Pamplona.

"¿Se llegará a una amnistía? Es posible, lo han pedido. El candidato a lehendakari por Bildu lo dijo ya. No creo que tuviera problemas Pedro Sánchez con incluir a presos terroristas en la amnistía, en esta o en otra", ha afirmado la número dos de Alberto Núñez Feijóo en un coloquio del Club Siglo XXI.

La dirigente del PP ha argumentado que en la pasada legislatura ya se vio un intercambio de "presos por presupuestos" y se acercó a reclusos pertenecientes a ETA a Euskadi y algunos disfrutaron del tercer grado, según el PP porque eran la "moneda de cambio" exigida por Arnaldo Otegi.

Con motivo de la moción de censura que arrebatará Pamplona a UPN, Gamarra ha denunciado además un "nuevo Pacto del Tinell" articulado por el PSOE "con los herederos de ETA frente al constitucionalismo" mientras que el PP por el contrario ha evitado que la izquierda abertzale gobierne en la ciudad de Vitoria o en la diputación de Guipúzcoa.

Por otra parte, Gamarra no ha aclarado si las declaraciones en las que Feijóo ha alejado un entendimiento con el PSOE a raíz del pacto entre el PSN y EH Bildu implican que no vaya a reunirse con el presidente del Gobierno algo que, ha destacado, el líder del PP no ha sostenido.

Sí ha apuntado Gamarra que los "albañiles" con los que Sánchez edifica su muro no son el PP y si quiere llegar a acuerdos con el PP no se le da Pamplona a EH Bildu.

La secretaria general del PP ha avisado además al PNV que el PSE no tendrá "ningún inconveniente en hacer lehendakari" al candidato de EH Bildu y por eso ha defendido que los nacionalistas vascos han dejado de ser útiles y que solo el PP puede poner freno a la izquierda abertzale.