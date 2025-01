El PP lamenta una "jornada para la historia" con el Gobierno "a la espera de la autorización de Puigdemont"

Algunos le llamarán 'decreto 2.0', otros un nuevo 'ómibus' o un 'casibus', porque el nuevo decreto que el Gobierno ha anunciado este martes se parecerá bastante al que cayó en el Congreso hace unos días.

Ha sido Pedro Sánchez el que lo ha 'presentado' en sociedad, tras asegurarse el 'sí' de Carles Puigdemont y sus miembros de Junts. Con ellos, ya le salen las cuentas al Ejecutivo, que ha sacado pecho por mantener "la práctica totalidad de las medidas del escudo social".

Sumar, socio de gobierno del PSOE, no ha dudado en apoyar a Pedro Sánchez, descartando la necesidad de que se someta a la cuestión de confianza que reclama Puigdemont. El portavoz del partido (y ministro de Cultura), Ernest Urtasun, ha apuntado de forma breve que "nadie está considerando" tal posibilidad, sin entrar a valorar el 'nuevo' texto.

Al otro lado del 'arco parlamentario' apoyo no es precisamente lo que se desprende. Para el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, Sánchez se ha "plegado a las imposiciones" de Puigdemont en lugar de aceptar la 'mano' de Feijóo, aunque "haya hecho lo mismo", trocear el contenido. No obstante, ha evitado aclarar si el PP mantendrá en el Congreso el mismo "no" de hace una semana hasta que no vean "negro sobre blanco" el contenido íntegro del nuevo texto.

Según Sémper, hoy han asistido "una jornada para la historia con un Gobierno encerrado en una sala de La Moncloa a la espera de que Puigdemont autorice desde Waterloo que arranque el Consejo de Ministros".

"Le ofrecimos los votos gratis para subir las pensiones, ayudar a los valencianos y a los usuarios del transporte, y Sánchez ha preferido plegarse a Puigdemont y someterse a la imposición de la cuestión de confianza que le exigía", ha denunciado.

Poca sorpresa por parte de Vox. Conocido ya su 'no' ante un potencial nuevo decreto, estuviese troceado o no, este martes el partido se ha posicionado a través de su secretario general y líder en Cataluña, Ignacio Garriga., acusando al Gobierno de estar "sustentado" por el separatismo.

A su juicio, el PSOE "es guiado por el señor Puigdemont desde Suiza, asesorado por Junqueras desde Cataluña y chantajeado por el PNV desde el Congreso o desde el norte" de España. Ante esto, ha apuntado, "lo que deberían hacer es dejar de estafar a los ciudadanos".