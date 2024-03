El PP tilda de "transacción secreta y corrupta" el acuerdo para la ley de amnistía entre el PSOE, Junts y ERC

El anuncio del acuerdo 'in extremis' entre el PSOE, Junts y ERC respecto a la ley de amnistía se ha topado, en tan solo unos minutos, con la férrea y contundente oposición del Partido Popular, que no ha tardado ni un instante en mostrar su total disconformidad con el pacto alcanzado por el gobierno junta a las fuerzas independentistas.

La primera en hacerlo ha sido su secretaria general Cuca Gamarra, quien a través de un post en su cuenta de X, no ha dudado en atizar al PSOE al destacar las dos posturas que los socialistas han mantenido desde el pasado el lunes.

"El PSOE del lunes decía que no haría cambios en su ley de impunidad. El PSOE del miércoles llega a una transacción secreta, corrupta y en el extranjero que garantiza la impunidad total que le exigen para seguir en Moncloa", ha sido la primera parte del mensaje de Gumarra, que no ha dudado en arremeter de una forma mucho más dura, al sostener que "no se respetan (el PSOE) ni así mismo. Su palabra no vale nada".

Estas primeras declaraciones de Gamarra se espera que sean secundadas y apoyadas en las próximas horas por parte de los pesos pesados del partido, que ya durante las últimas horas ha pedido a los países europeos que eviten "el compadreo" con Sánchez y no blanqueen sus actos.

Pese al anuncio del acuerdo, hay que destacar que por el momento no han trascendido cuáles son los matices que se han visto modificados para que Junts acceda a dar su apoyo a la nueva ley.

Por ello, en el comunicado emitido por las tres formaciones se ha informado de que mañana se darán a conocer todos los detalles del acuerdo, así como las novedades introducidas que han sido aprobadas por el partido de Puigdemont.