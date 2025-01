El PSOE acusa al PP de pagar a abogados de Manos Limpias en la causa contra el fiscal general

El PSOE ha denunciado que el PP "tiene a sueldo" en el Senado al abogado Víctor Soriano, que representa al sindicato Manos Limpias en la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de los datos de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso y ha recriminado a los populares una "deriva ultra" con la que impulsan denuncias basadas en recortes de prensa.

En enero del año pasado, en 2024, la Mesa del Senado aprobó el nombramiento de Víctor Manuel Soriano como personal eventual de la Cámara Alta adscrito a la secretaria primera y senadora 'popular', Eva Ortiz, según ha adelantado Eldiario.es, por un puesto por el que cobra un sueldo de 56.937 euros anuales. Es habitual que los partidos políticos incluyan a algunos de sus empleados o colaboradores como personal eventual de sus grupos parlamentarios, que corren a cargo con el pago del salario.

En un comunicado, el PSOE ha criticado al PP su "conexión" con Manos Limpias, una "organización ultra", reprochando además que tenga "a sueldo" del Senado al abogado Víctor Soriano. "El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ya no puede esconderse más. Su deriva ultra ya no es solo política: se extiende a las personas que cobran sueldos públicos por designación del partido", ha subrayado.

En este sentido, los socialistas echan en cara al PP que tenga en "nómina" a un "pseudosindicato ultra" y ha puesto el foco en el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. "¿Es el PP el que impulsa a estas organizaciones a poner demandas basadas en recortes de prensa? ¿La orden proviene del propio Feijóo?", ha cuestionado el partido. "La máquina del fango se mueve", prosiguen los socialistas en su comunicado, que añaden que "el impulso lo recibe de esta forma", con sueldos pagados por el Partido Popular.

Fuentes del PP en el Senado han asegurado a la Agencia EFE que Víctor Soriano no tiene nada que ver con el partido y apuntan que el abogado está relacionado con la senadora Ortiz como "un cargo de libre disposición". "No trabaja con nosotros, ni con el Senado, ni con el grupo, ni con el PP. Trabaja para Eva Ortiz. No tiene nada que ver el PP", zanjan las mismas fuentes. Soriano "pidió la compatibilidad, le dijeron que sí, que era compatible que trabajara en un bufete privado, y está trabajando en los dos sitios", según el PP.

Robo a una abogada del novio de Ayuso

Mientras tanto, la Guardia Civil investiga la sustracción de dos teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles y tres tablets tras el robo cometido en una vivienda en Alicante de la abogada de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, también intenta esclarecer el robo de bisutería en una vivienda de Toledo que denunció a mediados de diciembre otro de los letrados.

Fuentes jurídicas han confirmado este martes a primera hora los robos a dos de los abogados, apuntando también a otro posible robo del que fue víctima el arquitecto que reformó el ático donde vive la presidenta madrileña con su pareja. También se ha denunciado la apertura del coche de González Amador, también en diciembre, cuando estaba aparcado en su trabajo, según ha adelantado El Confidencial.

Uno de los abogados afectados por los allanamientos ha sido el letrado Carlos Neira, quien ya sufrió en abril de 2024 un hackeo en su correo personal y profesional.