El PSOE pide sentar a Feijóo, su hermana, prima y cuñado en el Parlamento gallego: también al hermano y a la pareja de Ayuso

Álvaro Ballesteros/Europa Press via Getty Images

La portavoz federal socialista, Esther Peña, ha confirmado este lunes desde Ferraz que el PSdeG ya tiene los nombres que conforman su lista de solicitud de comparecientes en la comisión de investigación abierta en el Parlamento de Galicia por cuestiones sobre la contratación sanitaria con el Sergas -el servicio gallego de salud- o el sobrecoste del proyecto del hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo.

Peña ha concretado que los socialistas gallegos llaman a filas a los presidentes de la Xunta de Galicia desde 2009 a 2024, es decir, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda. A sus nombres se suman los de varios familiares del expresidente autonómico. "A Micaela Núñez Feijóo, directora de Eulen para el noroeste de España", hermana de Feijóo, "por su volumen de contratación con la Xunta".

No se que ha quedado ahí y llamarán "también a Eloína Núñez gerente del área sanitaria de Santiago [de Compostela e Barbanza], por su volumen de contratación, también con Eulen". A esta se suma el cuñado de Feijóo, "Ignacio Pío Cárdenas Botas" el "director comercial de Conecta, también por su volumen de contratación con la Xunta de Galicia".

Más allá de familiares del líder del PP, también integran esta lista de petición de comparecientes "Tomás Díaz Ayuso, copropietario al 50% de Sismedica SL", el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid y PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso; ya la pareja de esta última, "Alberto González Amador, dueño de Maxwell Cremona SL, empresa intermediaria de contratación entre MAPE Asesores y Xunta de Galicia, casualmente pareja actual de la señora Díaz Ayuso".

A ellos se suman: "Rafael Ignacio Botas Díaz, director financiero de Universal Support; a José María Pacheco Guardiola, CEO de Conecta; a Gumersindo Cachafeiro, fundador y presidente de MAPE, por su volumen de contratación con la Administración [gallega]; a Fernando Javier Camino Maculet, consejero de MAPE Asesores".

La lupa sobre contratos sanitarios

Se trata de la comisión que ha activado el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y que los socialistas gallegos ya advirtieron que iban a pedir la intervención del propio Feijóo, hoy presidente nacional del PP, y de su sucesor en el Ejecutivo gallego, el ya revalidado en las urnas Rueda.

En ella se pretende abordar la supuesta contratación irregular de la Xunta durante la pandemia, por 4.000 millones de euros, además de los 470 millones de euros que podrían haberse ahorrado si se hubiera contratado por lotes la puesta en marcha del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

En la misma rueda de prensa en la que Peña ha reiterado que la fotografía de Pedro Sánchez con Víctor de Aldama -considerado como presunto conseguidor en la 'trama Koldo'- en un acto electoral de 2019 y publicada por El Mundo, era una fotografía con una persona más, la portavoz ha recordado que el líder de la oposición tiene una en un yate con el narcotraficante Marcial Dorado.

Peña no ha obviado que el PPdeG cuenta con mayoría absoluta en el O Hórreo y ha esperado que esta no sea empleada para torpedear u obstaculizar la comisión de investigación, por ejemplo, rechazando comparecientes: "Esperamos que el PP con su mayoría absoluta no sea capaz de zanjarla [la comisión]. En aras a esa transparencia a la que aludimos todos".