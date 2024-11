El silencio de Begoña Gómez no evita ni "la foto" ni la trifulca política 

Media docena de furgones policiales, numerosos medios de comunicación, varias furgonetas de Hazte Oír por las inmediaciones y una única protagonista: Begoña Gómez. La esposa del presidente del Gobierno ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación que ha impulsado el PP de Madrid en la Asamblea para dilucidar si obtuvo algún tipo de trato de favor por su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

Acompañada tanto dentro como fuera de la sala por la práctica totalidad del grupo parlamentario socialista y su portavoz, Juan Lobato, Gómez se ha acogido a su derecho a no declarar por recomendación de su abogado asegurando que la comisión tiene "un objetivo político evidente". A partir de ahí, silencio.

"Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Por esta razón me voy a acoger a mi derecho de no responder a sus preguntas tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde la verdad pondrá todo en su sitio", ha indicado antes de permanecer casi hora y media en silencio y tan solo viendo como cada uno de los representantes de los partidos políticos intervenían y discutían con la presidenta de la comisión por no hacer preguntas o bien para protagonizar una de las múltiples protestas que se han producido a lo largo de la misma.

Una cuestión que desde el PSOE tratan de minimizar. "Normalidad", indicaban diversos cargos del PSOE a la salida de la comisión, en la que han denunciado una "persecución" a Gómez para hacer daño al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el partido. "Este espectáculo lamentable no tiene nada que ver con el interés de los ciudadanos. Ni siquiera por transparencia, los que tenemos que dar la cara somos los políticos. Cómo puede ser que en un parlamento en treinta años no haya venido nunca un presidente que ha estado en la cárcel como Ignacio González, Francisco Granados o Alfredo Prada que ha sido recientemente condenado y a quien se traen es a la mujer del presidente del Gobierno para hacerle esta especie de linchamiento público", expresaba ante los medios de comunicación Juan Lobato tras la salida de Gómez de la Cámara de Vallecas.

"Begoña Gómez está muy tranquila. Sabía a lo que venía, ninguno somos tontos. Venía a explicar lo que ha dicho y sabe lo que está haciendo el PP y el PP de Madrid con esta cuestión, que esconde los problemas de los madrileños con este acoso y derribo al Gobierno de España", añadía explicando que se trata de una "persecución política contra el PSOE y el presidente del Gobierno para hacerle sufrir" tanto a él como al PSOE de Madrid. "Querían la foto y la expectación, pero no les sale bien. La gente está en su casa viendo los problemas que tienen y que se dediquen a montar este circo. No sé ni el interés que va a tener el PP porque solo querían este circo", exclamaba lamentando la jornada vivida en la Asamblea de Madrid.

Manuela Bergerot, que ha protagonizado el mayor rifirrafe de la comisión al hablar de diferentes cuestiones del Ejecutivo regional como la situación de la Complutense, las residencias o la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no ha dudado en tachar de "chiringuito" la comparecencia y la comisión a la par que ha criticado "la censura e inquisición del Partido Popular" por "hablar de lo que de verdad importa".

"El PP ha montado un chiringuito para que no podamos hablar de lo que de verdad importa a los madrileños y a las madrileñas, y así me lo ha hecho saber la presidenta de la comisión, que me ha dicho que si quiero hablar de las universidades públicas madrileñas, este no es el foro", indicaba asegurando que el PP pretendía las preguntas que podía hacer su formación en la misma.

"Nos impidió que tuviéramos una comisión de investigación sobre las 7.291 personas mayores fallecidas en las residencias por los protocolos de la vergüenza", indicaba asegurando que quiere que "se pueda seguir hablando de lo que de verdad importa". "Hoy, que comienza el frío en la región, las aulas de la UCM no van a poder encender la calefacción mientras se pone la alfombra roja a las universidades privadas", exponía restando importancia a la comparecencia de Gómez.

No lo veían igual en el lado derecho del hemiciclo: "Begoña Gómez ha venido a esta Asamblea a hacer gala de la opacidad de la que hace gala Sánchez. Clama transparencia y ha traído silencio. No declara en sede judicial, no declara en sede legislativa, no da cuentas ante los medios de comunicación", indicaba Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la cámara regional acusando a la compareciente de "apropiarse a través de una universidad pública de los recursos de todos los madrileños".

Sin embargo, no ha sido posible sacar un titular a Gómez. Apenas unas "muecas", como Díaz-Pache ha asegurado que ha hecho cuando se le preguntaba sobre el software de la Universidad Complutense. "Las respuestas siguen sobre la mesa y estaremos esperando", indicaba al respecto asegurando que es un tema "suficientemente serio".

Más allá ha ido Vox, que ha tachado a Gómez de "testaferro" de Pedro Sánchez. "Ha quedado patente que Pedro Sánchez es el autor intelectual de una trama de corrupción y no ha dudado ni un solo momento en utilizar a su mujer como testaferro, así como las instituciones públicas, entre ellas la más prestigiosa de nuestras universidades, para cumplir con sus objetivos", han lanzado.