Errejón le suelta esto a una diputada de Vox en el Congreso: "Ser fascista es ser un payaso" 

El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha tenido este miércoles un tenso desencuentro con una diputada de Vox durante la comparecencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja.

Durante su turno de intervención, Errejón ha advertido al ministro de que todavía quedan importantes pasos que dar en cuanto a memoria democrática en España. "Nosotras y nosotros reconocemos que se han producido avances, aunque tampoco es que tuviéramos el listón muy alto. Nos parece, sin embargo, que vamos lentos y de puntillas. Vamos cuarenta años tarde, cuando en realidad vamos con todo el derecho, con toda la razón y con la conciencia de que el Gobierno va a pagar el mismo precio vaya de puntillas o pise rotundo", ha empezado diciendo Errejón.

Después, el portavoz de Sumar ha querido preguntarle al ministro cómo van los planes para convertir el valle de los Caídos, ahora denominado 'Cuelgamuros'. en un lugar de memoria. "Eso es un mausoleo genocida, construido por esclavos. Y todavía no lo hemos convertido en un lugar de memoria. A mí no me importa que algunos vayan a hacer allí el payaso y a hacer el saludo fascista. Lo que me importa es que eso deje de ser un mausoleo de un genocida y que deje de ser una tumba masiva y colectiva de miles de esclavos sin identificar", ha señalado.

En ese momento, la diputada de Vox, Lourdes Méndez Monasterio, ha afeado a Errejón sus palabras. Y el dirigente le ha contestado así: "Yo creo que hacer el saludo fascista es hacer el payaso, señora de Vox. Yo creo que ser un fascista es ser un payaso. Si usted se da por ofendida, me acaba de hacer un gran regalo".