La frase de José Sacristán que aún retumba a quienes dicen que lo de antes era mejor que lo de ahora

El actor José Sacristán ha dejado una demoledora a frase a todos aquellos que últimamente aseguran que cualquier tiempo pasado fue mejor y que en otras épocas, como los 80 o la Transición, había más libertad que ahora mismo.

"Tengo edad suficiente para haber pasado por otros tiempos mucho peores que este y de ninguna manera quiero contribuir a un linchamiento del tiempo que vivo, sobre todo porque el catastrofismo está siendo capitalizado por la extrema derecha", ha avisado en una entrevista en El Periódico de España.

"A uno le hubiera gustado que las cosas hubieran mejorado un poquito más, que no se diera el atropello que está pasando en Gaza, por ejemplo, ante la pasividad del mundo entero, qué vergüenza. Pero hemos vivido tiempos peores, sin ninguna duda", ha reiterado.

Preguntado por la situación de la izquierda, Sacristán tiene muy buenas palabras para Yolanda Díaz y, sobre todo, para Íñigo Errejón.

"Hay un sector de la izquierda que me parece que se ha equivocado y, de hecho, ha pasado a ser poco menos que testimonial. Pero tengo muchas esperanzas puestas en Sumar y en Yolanda, entre otras cosas porque está ahí (Íñigo) Errejón, que siempre me ha caído de puta madre porque creo que es el primero que se dio cuenta en Vistalegre de que hay que tener cuidado con la fuerza del contrario y no puedes andar tocándole los huevos a alguien que sabes que te va a pegar una hostia que te va a dejar patas arriba", ha señalado.

Y ha rematado: "Yo confío en que por ahí la cosa pueda caminar, sí".