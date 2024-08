España se va de fiesta con más de 1.184 celebraciones populares: así se organizan

NurPhoto via Getty Images

15 de agosto, día de fiestas patronales. Casi todos los municipios españoles celebran este día sus respectivas fiestas mayores con más de 1.184 celebraciones celebraciones registradas. Si no hay fiestas en tu ciudad y tu pueblo las hay en los cercanos.

La mayoría de estas festividades están centradas en la Asunción de María, con provincias como Sevilla llevando a cabo numerosas procesiones en honor a la Virgen. Además, hay celebraciones en otros lugares, como La Alberca (Salamanca), donde el 15 de agosto se conoce como "diagosto" y es una fiesta de Interés Turístico Nacional. También se celebran festividades en honor a San Lorenzo y la Virgen de la Paloma, así como las coloridas fiestas del barrio de Gràcia en Barcelona.

Sin embargo, hay una localidad que finalizó precisamente este 15 de agosto sus fiestas patronales: Sagunto. Dividida entre Puerto de Sagunto y Sagunto, la localidad que gobierna Darío Moreno lleva un mes en fiestas y ya planean preparar las siguientes.

"Nosotros tenemos dos grandes muestras", indica el alcalde valenciano a El HuffPostI. Por una parte tenemos las fiestas patronales y por otra las fiestas de los barrios. En las fiestas patronales hay actos y eventos organizados por las federaciones y peñas de Sagunto que organizan sus propias actividades, que se realizan con financiación propia y cuentan con algo de financiación pública. También hay algunos eventos que directamente organiza el Ayuntamiento para que tengamos actividad en los dos principales núcleos de población que tenemos aquí, que son Sagunto y Puerto de Sagunto, desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto", explica.

Pero no surge todo de un día. "El trabajo que llevamos a cabo con las federaciones la verdad es que es extenso, empieza directamente en septiembre. Conforme han acabado ya los meses de verano y trabajamos durante 11 meses para poder poner en marcha toda esa actividad. Hay también una revisión sobre demandas que no se han podido llegar por parte de la ciudadanía sobre la voluntad de las peñas. Estamos hablando de más de 70 peñas en cada uno de los dos núcleos, unas 150 peñas en total que también expresan su voluntad a través de las asambleas y que la comuniquen a las federaciones y en base a todos estos inputs, a todas esas solicitudes y demandas y aprendizajes con los respectivos años, pues vamos modificando los programas que se organizan para todos los veranos".

"Aparte de eso, tenemos también las de los barrios, que son más pequeñitas, más localizadas. El Ayuntamiento apoya, pero en un menor grado. Son sobre todo las comisiones que se organizan en cada uno de los pequeños barrios, las que sacan adelante los diferentes programas de actividades y también incentivan que haya un poco de esa vida de barrio que nosotros queremos incentivar por parte del Ayuntamiento", explica sobre la importancia de que emanen las fiestas populares. "Puede participar todo el mundo y el barrio no pierda esa esencia de que la gente se conozca y de que forme parte de esa red social natural que tenemos en muchos municipios que yo creo que tenemos que cuidar".

Darío Moreno destaca que, cuando llegó la pandemia, una de las cosas de las que se hablaban precisamente eran de las redes vecinales en las que los vecinos se ayudaban unos a otros o se organizaban en los balcones y ventanas para sacar cosas adelante. "Eso no ocurre porque sí, eso ocurre porque tenemos una cultura en la cual la familia, las amistades y el ayudarnos mutuamente juega un papel clave", destaca.

"Una de las formas de incentivarlo es precisamente que no perdamos ese carácter de vecindario en el que sigues relacionándote con la gente que vive a tu alrededor. Sigue habiendo un sentimiento de pertenencia a tu barrio, cuidando la zona en la que vives y te preocupas porque no solo se mantenga como está, sino que además mejore en servicios, mejore en espacios públicos, en espacios para la ciudadanía, etcétera. Esas fiestas de barrio ayudan a mantener esa chispa, no solo es ocio o fiesta sino la chispa que prende esa reivindicación", resume.

"Hay otro elemento que para mí es muy importante, que es que al final son unas fiestas radicalmente democráticas, porque son literalmente para que cualquier persona pueda venir y disfrutarlas. Tanto las fiestas grandes, las fiestas patronales, como las fiestas de barrio. Evidentemente, tiene unas peñas o tiene unas condiciones de barrio que son las que se encargan también de pedir colaboración, de que tengan unos asociados. Nosotros como Ayuntamiento de Sagunto siempre hacemos también ese mensaje positivo de que todo aquel que quiera y pueda debe colaborar para cuidar estas tradiciones. Pero eso no quita que independientemente de que hayas colaborado más, que no hayas colaborado como socio o como peñista, siguen siendo unas fiestas abiertas absolutamente todo el mundo, gratuitas en las que hay tanto actividades para personas mayores, actividades para niños y jóvenes como actividades musicales, culturales", resume sobre el éxito de los eventos que se desarrollan en Sagunto.

¿Hay ideología en esta forma de cuidar lo que emana de los ciudadanos? Moreno opina que sí. "Hay algo de ideología en el cómo planteamos este tipo de fiestas populares. Inevitablemente, determinados gobiernos locales que quieren gastar menos y por el camino lo que hacen es mercantilizar la fiesta de forma que se privatizan. Hay determinadas iniciativas que claramente exigen que la ciudadanía se gaste dinero, lo que acaba excluyendo determinadas capas de la población y generando un efecto en el cual dejan de ser fiestas populares. Yo creo que esto es algo contra lo que hay que luchar, pues son fiestas que tradicionalmente han sido abiertas a todo el mundo. Hay que luchar por mantener ese carácter público en el que todo el mundo pueda identificar por igual", insiste.

Y aprovecha la llamada telefónica para invitar a quién esté cerca o en el propio Sagunto para acudir al municipio al último día de sus fiestas. "El día 15 es uno de los días grandes. Invitamos a todo el mundo a asistir dentro del Puerto Marítimo de Sagunto. Es el único día en el que el puerto está abierto a absolutamente toda la ciudadanía y el deporte juega un papel importante. Mañana lo que tendremos es una travesía a nado dentro del puerto de unos 700 metros, y después hay cucañas marítimas con el típico palo engrasado con los correspondientes premios y después también un sorteo de bolas en el que cualquier persona puede participar y puede llevarse un premio. Habrá actuaciones e iniciativas para que todo el mundo participe. Acabaremos con la celebración de la Virgen de Begoña hacia el final del día y por último, en fuegos artificiales. Y que sigan viviendo, que en breve empezamos con las fiestas de los barrios", concluye.