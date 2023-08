Espinosa de los Monteros: "Renuncio por motivos personales y familiares"

Iván Espinosa de los Monteros ha ceñido este martes a "motivos personales y familiares" su decisión de no recoger su acta de diputado tras las elecciones generales del 23-J y de abandonar toda actividad política en Vox.

En una intervención sin opción a preguntas en el Congreso de los Diputados, el dirigente ha señalado que ha hecho una reflexión sobre "el momento vital" en el que se encuentra y ha decidido regresar a su actividad privada. "Mis padres ya no son tan jóvenes y mis hijos aún no son tan mayores, pero aunque están bien he pasado suficientes noches de hospital con ellos como para meditar sobre el momento vital en el que me encuentro", ha dicho.

Para Espinosa de los Monteros, su mayor "honor" ha sido "formar parte de este Congreso" y de haber contribuido "a la defensa de los intereses de España". En este sentido, el dirigente ha dado las gracias a "los millones de votantes de Vox" y a sus "simpatizantes y afiliados". "Mantened el buen ánimo, porque la misión merece la pena", les ha dicho.

También ha tenido buenas palabras para el grupo parlamentario del que él ha ejercido como portavoz en la pasada legislatura y a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, destacando a Ignacio Garriga, Jorge Buxadé y Manuel Mariscal. Y pese a que su salida podría estar motivado por un distanciamiento con Santiago Abascal y con el rumbo tomado por el partido, Espinosa de los Monteros ha dado las gracias al presidente de la formación por contar con él "en esta aventura". "Tengo esperanza de ver, más pronto que tarde, a Abascal en la Moncloa", ha dicho.

Por último, el dirigente recuerda que se quedará como afiliado de Vox y siempre a disposición del partido "para cualquier cosa que necesiten de mí". "Me marcho con enorme confianza en la capacidad de los españoles en generar un futuro mejor. Pese a nuestro gloriosa historia común, los mejores días de España aún están por venir", ha concluido.

Iván Espinosa de los Monteros ha estado ligado a Vox desde sus orígenes al formar parte del equipo fundacional. Entre 2014 y 2016 ya fue secretario general del partido y después pasó a ser vicesecretario general de relaciones internacionales. Además, fue número 2 a las elecciones europeas del 2014 y candidato a senador tanto en 2015 como en 2016.

Tras ejercer como portavoz del Congreso en la última legislatura, fue de número 3 en la lista por Madrid para las generales del 23-J. Como diputado electo, tendrá que ceder ahora su escaño a Juan Luís Steegmann Olmedillas, número 6 en la lista y el primero que se quedó sin silla tras el descalabro de Vox en el 23-J, que pasó de 52 a 33 diputados.