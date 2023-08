Steegmann, un pro-vacunas que fue marxista, ocupará el escaño de Espinosa de los Monteros

Europa Press via Getty Images

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha decidido abandonar la política tras varios años en la cúpula del partido. El que ha sido portavoz de la formación en el Congreso se marcha después de meses de distanciamiento con su líder, Santiago Abascal, y por sus discrepancias sobre el cambio de rumbo que ha tomado Vox en estos últimos meses. Especialmente, con el ascenso de los nombres más extremistas en detrimento del perfil más liberal que él lideraba, junto a Víctor Sánchez del Real o Rubén Manso.

Espinosa de los Monteros no recogerá, por tanto, el acta de diputado que obtuvo en las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio al ir como número 3 en las listas. Su puesto pasa ahora al médico Juan Luis Steegmann, que ocupaba el puesto número 6. Vox obtuvo cinco escaños en la circunscripción de Madrid, dos menos que en los anteriores comicios.

Steegmann, de 68 años, ya fue diputado en la pasada legislatura, marcada por la pandemia del covid. Frente a las tesis antivacunas y negacionistas del coronavirus que protagonizaron algunos de sus compañeros de bancada, Steegmann fue siempre pro-vacunas y avisó desde el primer momento de los riesgos de la enfermedad.

En sus redes sociales, siempre defendió esa postura "pese a los insultos y difamaciones" que recibía. Además, se refirió directamente a los ‘antivacunas‘ con estas palabras: "Aullad lo que queráis". "Me ratifico. Y me importan un bledo, insultos y difamaciones. Voy a defender la vacunación y los fármacos contra el coronavirus no sólo como médico, sino como político, hasta el final de la epidemia, y contra viento y marea", expresó. De hecho, Vox tuvo que publicar un comunicado defendiendo a su diputado de quienes le acusaban de haber cobrado de farmacéuticas y laboratorios.

Pero su postura pro-vacunas enfadó a muchos seguidores de Vox. Inés Sainz, periodista y miss España en 1997, pidió popularizar el hashtag #QueTeVoteSteegmann al conocer la inclusión de Steegmann en las listas de Vox. No dudó, incluso, en tildarle de "vacunazi".

El viraje político de Steegmann también es curioso. El hermatólogo admitió en una conversación con Libertad Digital que abrazó las tesis marxistas en su época de estudiante. Una ideología que acabó abandonando cuando visitó la antigua URSS y comprobó la desigualdad existente entre la clase dirigente y el resto de la población.

Tras abandonar el comunismo, Steegmann evolucionó al socialismo llegando a militar en el PSOE hasta el año 2004. Se acabó dando de baja tras los atentados del 11-M en Madrid. Años después, fue Santiago Abascal quien le convenció para que colgara la bata y diera el salto a la política. Ambos se conocieron en una cafetería cercana al hospital donde trabajaba Steegmann y se hicieron amigos.