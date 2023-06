Lo que Feijóo pensaba sobre los debates electorales y que ahora se le vuelve en contra

Pese a las seis propuestas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo para debatir, cara a cara, los populares han escogido sólo una de las opciones, el próximo 10 de julio, en Atresmedia.

La sorpresa saltó con el rechazo del PP a la iniciativa planteada por la televisión pública, RTVE. Según el correo enviado desde Génova 13, el vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, defendió que "no confiamos en su neutralidad".

"¿Por qué tendríamos que obedecer una orden por escrito de los informativos de RTVE?", cuestionó, dejando claro que irá a Atresmedia porque fue "este grupo de comunicación el primero en dirigirse a nosotros el pasado 29 de mayo".

Donde dije digo, digo Diego

El rechazo de Feijóo a cinco de los seis cara a cara propuestos por Pedro Sánchez es llamativo, pero resulta aún más curioso recordar lo que el propio líder del PP defendía hace unos años cuando era el presidente de la Xunta de Galicia.

Según recoge La Sexta, en el año 2016, tenía un punto de vista muy diferente al actual y defendía la obligatoriedad de participar en los debates electorales. "Tomar parte de un debate electoral no es una cuestión opinable. Es un acto obligatorio", aseguró.

Tomar parte de un debate electoral no es una cuestión opinable. Es un acto obligatorio Alberto Núñez Feijóo, en 2016

Pero la cosa no queda ahí. En el año 2009, cuando Feijóo todavía no había alcanzado la Presidencia de la Xunta se mostró muy crítico con el por aquel entonces presidente autonómico, el socialista Emilio Pérez Touriño. "Qué me diga el señor Touriño, ¿dónde? ¿En qué canal, debatimos él y yo? ¡Que no sea cobarde! ¡Que no sea cobarde!", afirmó.

Una postura que contrasta con lo que ahora se ha defendido desde el principal partido de la oposición, criticando la neutralidad de RTVE. Algo a lo que la propia cadena ya ha respondido al que considera un "prejuicioso" comunicado: "Es desconocer la naturaleza de la televisión pública estatal".