No sé por qué da tanto miedo nuestra bandera arcoíris: Vox se niega a que luzca en las instituciones con la complicidad del PP

La bandera LGTBIQ+ se ha convertido para Vox en un enemigo, un trozo de tela cargado de ideología que no debe exponerse de forma pública en ninguna institución. La formación liderada por Santiago Abascal, quien ha admitido este miércoles que no celebrará el Orgullo porque él es heterosexual, está haciendo uso de su poder en ayuntamientos y parlamentos autonómicos para hacer invisible la bandera arcoíris en el día que tradicionalmente se conmemoran los disturbios de Stonewall de 1969, que dieron a su vez origen al movimiento moderno pro-derechos LGBTIQ+.

En las Cortes de Castilla y León, la primera institución que preside Vox desde hace algo más de un año, la bandera no ha sido colocada. El PSOE ha decidido por su cuenta colgar una en el balcón exterior de su grupo parlamentario, lo que ha llevado al presidente del parlamento autonómico, Carlos Pollán (Vox), a amenazar con enviar a los servicios de seguridad a retirarla si los socialistas no lo hacían y, más tarde, con denunciar al líder del PSOE, Luis Tudanca. Pollán ha aludido a jurisprudencia del Tribunal Supremo que prohíbe colocar símbolos no oficiales en sedes institucionales, pero el PSOE sostiene que no existe una legislación que impida tal cosa.

Bandera arcoíris en las dependencias del PSOE en las Cortes de Castilla y León Europa Press

Algo similar ha pasado en el Ayuntamiento de Valladolid, donde el equipo de Gobierno conformado por PP y Vox ha decidido no colocar el emblema LGTBI+ en la Casa Consistorial, ante lo que los concejales de la formación Valladolid Toma La Palabra han colgado la bandera en la ventana de su despacho.

La bandera tampoco luce este miércoles en los parlamentos autonómicos de la Comunidad Valenciana y Baleares, ahora con presidentes de Vox. En Valencia, Joan Baldoví (Compromis) avisa de que "por primera vez desde 2015 Les Corts no lucen la bandera del Orgullo como medida de apoyo y visibilización del colectivo". "La sociedad valenciana es diversa y el parlamento tendría que visibilizar esa diversidad. El sectarismo del PP y VOX excluye a miles de valencianas y valencianos de las instituciones", ha dicho. En Baleares, PP y Vox ya rechazaron colgar la bandera LGTBIQ+ en la fachada del Parlament, aunque partidos como Més sí la lucen en sus respectivos balcones.

En el parlamento navarro, donde sí ondea la bandera arcoíris, la portavoz de Vox, Maite Nosti, ha denunciado el “uso partidista” de la Cámara “al dictado del lobby LGTBI” y ha considerado “especialmente grave” que ni siquiera se haya avisado a su agrupación parlamentaria de esta decisión". Además, ha criticado que “el lobby LGTBI intenta hacer creer que en España los homosexuales viven peor que en Arabia Saudí, Irán o Yemen”

Vox cancela una obra de Virginia Woolf en Valdemorillo

En Madrid, José Luis Martínez Almeida ya tomó la decisión hace años de no colgar este símbolo en el Ayuntamiento esgrimiendo la sentencia del Supremo que estableció que no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos como argumento. Sin embargo, este miércoles volverá a iluminar con los colores LGTBI+ la fachada del consistorio de la capital y la fuente de la Cibeles.

En diversos ayuntamientos madrileños como Alcalá de Henares, Algete o Boadilla del Monte su alianza con Vox también ha llevado a los populares a eliminar la bandera arcoíris de los balcones. El intento de censura de Vox a todo lo relacionado con la reivindicación LGTBIQ+ es tal que hasta en Valdemorillo han cancelado una representación teatral del Orlando de Virginia Woolf. En esta novela, adaptada al teatro por la compañía Teatro Defondo, se tratan temas como la homosexualidad, la sexualidad femenina, y el papel de la mujer en la sociedad y la historia. El Ayuntamiento se escuda en problemas presupuestarios para explicar su decisión.

El PP sí ha colgado la bandera en ayuntamientos en los que gobierna en solitario, como Valencia, Zaragoza o Logroño, donde ayer fue retirada durante unas horas por una reclamación jurídica de la asociación Abogados Cristianos. En la capital maña, el portavoz de Vox, Julio Calvo, ha remitido una carta a la alcaldesa, Natalia Chueca (PP), en la que le pide que la retire.

Santa Cruz de Bezana, el único municipio cántabro gobernado por un equipo conformado por PP y Vox, es la excepción. Allí, su alcaldesa Carmen Pérez (PP) ha colgado la bandera LGTBI+ en su balcón como "recordatorio" de que este municipio seguirá "velando" por los derechos de todos.

Aunque en muchas localidades y parlamentos autonómicos se ha negado a poner la bandera arcoíris para contentar a su socio, Alberto Núñez Feijóo no se ha olvidado del día del Orgullo y ha tuiteado el siguiente mensaje: "Libertad es poder elegir. Celebramos el reconocimiento a la diversidad y a que cada uno decida quién quiere que le acompañe en su vida".

Abascal, por su parte, ha arremetido contra "los lobbies" LGTBI+ y ha asegurado que "muchos homosexuales" no comparten la opinión de que haya "un día especial de celebración".