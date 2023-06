Feijóo, sobre el choque con Vox en Extremadura: una "profunda discrepancia" les separa del "acuerdo"

Con el simbólico telón de fondo de la investidura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, una Isabel Díaz Ayuso que cuenta con la ansiada mayoría absoluta que le deja manos libres para gobernar sin Vox en la ecuación, el líder del PP se ha pronunciado sobre las negociaciones con los de Santiago Abascal en la comunidad donde más tensiones han surgido. Extremadura.

Alberto Núñez Feijóo ha acudido este viernes a la Asamblea madrileña, donde ha arropado a Ayuso en el que será su tercer mandato a las riendas de la Comunidad. Desde allí, ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación, centradas en cuál es la situación en Extremadura después de que saltase por los aires la negociación con Vox y la popular María Guardiola admitiese que está sobre la mesa la posibilidad de una repetición electoral en una región en la que el PP no ha sido la lista más votada.

"En una tenemos una profunda discrepancia, que es Extremadura [...] Esto es lo que hay" Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP

Feijóo ha reconocido que hay una "discrepancia" que les separa del acuerdo en Extremadura. Lo ha hecho echando cuentas de la aritmética electoral resultante del 28-M. "Por hacer el cuento fácil, de nueve comunidades autónomas estamos gobernando en cinco, en una probablemente gobernaremos con Vox, en dos estamos negociando, y en una tenemos una profunda discrepancia, que es Extremadura", ha explicado, anticipando que "esto es lo que hay".

La candidata del PP Isabel Díaz Ayuso (d) junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, posan con motivo de la toma de posesión de Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid para comenzar su tercer mandato, en un acto celebrado este viernes en la sede de la Comunidad. EFE/ Javier Lizon

Sin cerrar la puerta al acuerdo

No obstante, Feijóo no ha cerrado la puerta definitivamente a que se produzca un acuerdo -prueba de ello es el pacto rubricado in extremis este viernes, que le ha dado a Vox la presidencia de las Cortes de Aragón-, al señalar que esta es la situación con Vox "al menos de momento".

"Mantenemos nuestros principios y nuestros compromisos electorales [en las negociaciones con Vox] Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP

“Negociamos con la Constitución y los estatutos de las comunidades autónomas y mantenemos nuestros principios y nuestros compromisos electorales”, ha defendido Feijóo, obviando que en localidades como en Náquera (Valencia) han cedido y han retirado la bandera arcoíris -en defensa de los derechos LGTBIq+-, en sintonía con los intereses de la ultraderecha. O que en la propia Comunidad Valenciana hablen ya de "violencia intrafamiliar", en detrimento de la "violencia de género" que niegan desde Vox.