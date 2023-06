18 cosas que no sabías de María Guardiola, candidata del PP en Extremadura

"No puedo dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista, a quienes deshumanizan a los inmigrantes y despliegan una lona y tiran a una papelera los derechos LGTBI. No voy a regalar consejerías ni voy a entrar en batallas culturales que están superadas. El camino más fácil hubiera sido ceder y ser presidenta a cualquier precio, y traicionar a mi tierra y lo que prometí en campaña. No, esa no soy yo. Esa no es mi forma de ser".

Con estas palabras, María Guardiola, presidenta del PP de Extremadura y candidata a la Junta, rechazaba seguir negociando con el partido de ultraderecha Vox tras las pretensiones de este partido, que había rechazado las últimas ofertas de los populares: la presidencia de la Asamblea extremeña y el senador autonómico que le correspondería al PP. A cambio, la líder del PP extremeño ponía una condición clara: que Vox se quedase fuera del Ejecutivo autonómico.

El 'no' sostenido de la extrema derecha ha colmado la paciencia de Guardiola, que tras la constitución de la Asamblea, cuya presidencia finalmente ha recaído en el PSOE —que ganó las elecciones aunque sin mayoría—, ha salido a anunciar que rompía las negociaciones con Vox y que la región se veía abocada a una repetición electoral.

Sus palabras la han convertido en tema de conversación en las redes sociales, donde muchos, incluida gente de izquierdas, ha aplaudido su intervención, muy crítica y dura con Vox.

Estos son algunos datos que pueden ayudar a conocer más a Guardiola, la líder del PP de Extremadura:

1. Nació en Cáceres el 5 de diciembre de 1978.

2. Estudió en el Colegio Santa Cecilia, Las Carmelitas, de Cáceres.

3. De niña quería ser matemática o misionera.

4. Dio clases particulares de matemáticas para sacarse el carnet de conducir. También ha trabajado repartiendo guías telefónicas y como dependienta en Cortefiel.

5. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Extremadura.

6. Logró uno de los mejores expedientes de su promoción, lo que le permitió entrar a trabajar en la Junta de Extremadura con un contrato en prácticas.

7. Es titulada superior economista de la Administración Autonómica tras presentarse a dos oposiciones y aprobar ambas como funcionaria del grupo A.

8. Durante su etapa como funcionaria en la Junta, ha trabajado de jefa de servicio de Atención a Mayores de la Consejería de Sanidad y Dependencia; jefa de la Unidad de Gestión Económica y Presupuestaria de la Secretaría General del Servicio Extremeño de promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD); jefa de servicio de Gestión Presupuestaria de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación y jefa de sección de Promoción de la I+D, de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.

9. Su madre es su referente, siempre la menciona. Hasta en el último discurso, en el que ha roto con Vox: "Aprendí de mi madre a ser fiel y valiente".

10. Tina Turner y Alejandro Sanz son sus cantantes favoritos.

11. Es muy devota de la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres. De hecho, fue a llevarle flores el día antes de las elecciones.

12. Fue secretaria general de Economía y Hacienda y secretaria general de Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura durante el mandato de José Antonio Monago.

13. Hasta 2022, fue concejala en el Ayuntamiento de Cáceres.

14. Pablo Casado, el defenestrado expresidente del PP, fue quien confió en ella para ser candidata y presidenta del PP de Extremadura, algo que logró en julio de 2022 tras mantener Feijóo la apuesta de su predecesor.

15. Durante la campaña electoral utilizó el tema 'Di mi nombre' de Rosalía para reprochar a Fernández Vara, candidato del PSOE, que nunca se refiriese a ella por su nombre y su apellido.

16. Meses antes de las elecciones autonómicas, irritó a Vox durante una intervención en TVE por defender al colectivo LGTBI, el aborto, la lucha contra la violencia machista y la inmigración.

17. Está casada y tiene dos hijos.

18. Esta es su firma: