Feijóo, a dos bandas: enmienda toda la política de Sánchez y luego le ofrece la "ayuda" del PP

Alberto Núñez Feijóo, a dos bandas. El presidente del PP ha lanzado una enmienda a la totalidad del Gobierno de Pedro Sánchez y, en la misma comparecencia, ha ofrecido la "ayuda" de su partido para "blindar" aspectos claves de la legislatura.

En una larga réplica en el cara a cara que han dirimido en el Senado, Feijóo ha afeado la gestión "populista" de Pedro Sánchez, al que ha intentado tirar por tierra sus "relatos mitológicos" sobre el "supuesto milagro económico español", así como el peso internacional de España. En un tono duro, irónico por momentos, el popular ha acusado al presidente del Gobierno una política "desconectada" de la realidad, tirando de algunos datos económicos, como el de la recuperación del PIB prepandemia.

De nuevo con un tono sarcástico, pero cargado de ataques directos, le ha espetado a Sánchez que, ya que está preocupado por cómo va a pasar a la historia, su Gobierno "pasará a la historia por ser el que dio un paso atrás en la justa lucha del feminismo en España", responsabilizándole de los fallos de la ley del 'solo sí es sí'. Además, ha pedido al presidente del Gobierno que no le eche la culpa a la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuente con el PP para cambiar la ley y "asuman responsabilidades".

Porque esta ley, ha proseguido, "no es fruto de un error" sino el resultado de la "insensibilidad" de Sánchez y de su "irrelevancia como presidente". "Su ex vicepresidenta primera dijo ayer en la Cadena SER que ella y el ministro de Justicia habían advertido de las consecuencias legales de la ley, pero dejaron hacer para mantener la coalición. ¿Cuándo va a disculparse?... Ahora "no da marcha atrás por decencia, solo lo hace por miedo. No le importa tanto el daño causado a las mujeres como las encuestas", ha sentenciado.

Antes de ello, comenzó su intervención afeando a Sánchez haber "atacado" al estado autonómico. "En nombre de un partido autonomista [sic] como el PP no le acepto que venga a criticar a los presidentes autonómicos sin ninguno para defenderse", ha lanzado el cabeza de la oposición, cargando ahí contra varias carteras como Sanidad, Educación o Asuntos Sociales que, "¿para qué están?". "Ustedes gobiernan en 13 comunidades. ¿Quiere decir que los presidentes socialistas están debilitando el estado del bienestar", ha añadido irónico.

Los tres (posibles) puntos de encuentro

Pese a sus duras críticas, en varias ocasiones ha salido a la tribuna la 'mano tendida' de Génova a Ferraz. Ante la futura reforma del 'solo sí es sí', Feijóo ha sacado su lado 'moderado' para prometer que "cuenten con el PP si lo necesitan".

El líder del PP ha hecho lo propio ante el anuncio de la subida del salario mínimo, adelantado por Sánchez unos minutos antes. "Cuenta con mi apoyo para subir el SMI. Lo contó en el pasado y cuenta este año, aunque se empeñe en negarlo". Eso sí, lo ofrece si se inserta en un pacto de rentas, caballo de batalla tradicional de Génova en estos tiempos.

Además, Feijóo ha marcado otro nexo de posible entendimiento, el de la ayuda a Ucrania... con matices. "Dé información en el Congreso de la ayuda a Ucrania. ¿Habrá aviones, más armas? ¿Qué consecuencias afrontamos con esta decisión? Quizás no cuente con sus socios, pero le vuelvo a blindar los votos del PP, pero lleve esto a un Congreso. Si España participa de un conflicto, lo menos es que se vote", ha remarcado.