Feijóo se rodea de los suyos para defender el "legado de los demócratas" ante el "fraude" de una posible amnistía

Baño de masas del PP en Madrid. Alberto Núñez Feijóo se ha rodeado de unos 40.000 asistentes, según Delegación del Gobierno, en una manifestación, convertida en mitin, en la que le han acompañado los expresidentes del Gobierno del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy para gritar su rechazo a una posible amnistía al procés.

El líder popular ha aprovechado su discurso para ahondar en la herida con Felipe González y Alfonso Guerra en el PSOE. "Cuando un partido no respeta a sus mayores, ni tiene presente ni tendrá futuro. Por eso el presidente Aznar y Rajoy no son el pasado, son el presente", ha añadido.

Feijóo ha arrancado su discurso mostrando su enfado porque "no querían que celebráramos un mitin en la capital de España". "Hoy volvemos a estar aquí, más de dos siglos después. Se han inventado una nueva matraca con esto de la mayoría progresista. Ni son progresistas ni son socialistas ni son mayoría", ha reprochado.

El líder del PP ha tenido el gesto de aplaudir el apoyo que los diputados de las distintas formaciones políticas le darán su apoyo en la sesión de investidura que se celebra el próximo martes.

Pocos minutos ha tardado en entrar de lleno en sus críticas contra la amnistía y ha defendido que el pasado 23-J "lo que no votó ningún español fue un cambio en el régimen constitucional". "Eso no se votó. Eso es un fraude agravado y reiterado por la misma persona. No vamos a negociar los fraudes", ha reiterado, antes de poner en valor el "legado de los demócratas".

"La igualdad de todos los españoles es la garantía de que cada ciudadano tenga los mismos derechos y las oportunidades desde la igualdad. Es la España que hoy reivindicamos. Hemos llegado aquí gracias a ella", ha razonado.

Feijóo también ha pedido que "no tiene sentido" que se pongan "pinganillos y pantallas de karaokes" en el Congreso. "No nos tratemos como extranjeros en nuestro país. Al Congreso se va a entenderse, no a traducirse", ha señalado.

Manifestación del PP. David Mudarra / PARTIDO POPULAR

La amnistía "un fraude" contra el que "alzar la voz"

Una línea similar a la de Feijóo ha sido la que han mostrado los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. El primero de ellos ha pedido "alzar la voz" contra lo que considera una "humillación".

"Quiero apelar a todos los ciudadanos a que no se callen y no vean que el silencio es una opción responsable, sean cuáles sean sus ideas. Les pido que dejen oír su voz y reivindiquen sus derechos, y los españoles sigamos unidos en una nación de ciudadanos libres e iguales", ha proclamado Aznar.

El expresidente popular cree que la aministía es "olvido" y ha defendido que desde su partido "queremos recordar". "Se lo decimos alto y claro a un Gobierno en funciones y un partido que no ha dejado de debilitar al Estado de Derecho y la Constitución", ha apuntado.

Mariano Rajoy ha tachado de "fraude" la posible amnistía y considera que también lo sería el partido que la proponga: "No figuraba en el programa de nadie. Decir una cosa y hacer la contraria, sin explicación o justificación alguna es un fraude, sobre todo para los que le votaron".

Ayuso acusa a Sánchez de premiar "a los traidores"

Aunque hace unos días había dudas sobre si Ayuso hablaría o no, finalmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha participado en el acto de los populares y lo ha hecho para cargar contra el Gobierno en funciones y la "corruptela independentista".

"Estamos aquí por la dignidad de todos y contra la amnistía que pretende Pedro Sánchez para beneficiar a aquellos que dieron un golpe de estado en Cataluña en 2017 contra España, la convivencia y el Estado de Derecho", ha expuesto.

Tras repetir en varias ocasiones que "de ninguna manera", ha defendido que decir amnistía es "decir que nunca hubo delito, decir que los jueces españoles son prevaricadores y que el golpe estuvo bien dado, que fue justo".

Otro de los participantes ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que, en breves minutos, ha cargado contra la "ambición desmedida" del presidente del Gobierno en funciones.

"Desde Cataluña hasta Andalucía, desde Castilla-La Mancha hasta Baleares, desde el País Vasco hasta Canarias, somos todos iguales y los seguiremos siendo. Jamás podrán estar por encima de España y los españoles", ha asegurado.