Feijóo dice que sólo citará en el Senado a Begoña Gómez si Sánchez le "obliga"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que no es partidario de llamar a comparecer en la comisión de investigación del Senado a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pero ha dejado abierta esa vía en última instancia en caso de que el jefe del Ejecutivo no ofrezca explicaciones en sede parlamentaria. De la misma manera, ha reconocido que no descarta llevar este asunto a los tribunales a través de un recurso por la vía contencioso administrativa.

"No quiero llamar a la mujer del presidente del Gobierno, salvo que el presidente del Gobierno me obligue", ha declarado Feijóo en una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press, después de que ni Pedro Sánchez ni su esposa figuren en el primer listado de casi 60 personas que el Grupo Popular ha registrado en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo'.

Feijóo ha explicado que, a tenor de las informaciones sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez, están ante un "supuesto conflicto de intereses del presidente del Gobierno", quien, a su juicio, debería haberse inhibido de reuniones del Consejo de Ministros, como las que aprobaron el rescate de Air Europa "con 800 millones de euros de dinero público".

Agotar la vía administrativa primero

Después de que la denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses que presentó el PP fuera archivada, el líder del PP ha indicado que su formación va a agotar en primer lugar la "vía administrativa" y, si el Gobierno no da "ninguna explicación", la asesoría jurídica del PP valorará llevar el caso ante la Jurisdicción contencioso administrativa para que se investigue.

Feijóo ha insistido en que si Sánchez "quiere evitar" que su mujer sea llamada a la comisión de investigación del Senado debe dar explicaciones sobre este asunto en sede parlamentaria. Si se niega, ha proseguido, el PP tomará "la decisión que corresponda". "Pero será al final y agotando todas las instancias", ha abundado.

"Será con una denuncia falsa"

El director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, considera por su parte que si finalmente el PP lleva al presidente Sánchez a los tribunales por las gestiones de su esposa, Begoña Gómez, en el rescate de Air Europa y el 'caso Koldo', será con "una denuncia falsa, una más", de los 'populares'.

"Una más, de la mucha falsedad del PP", ha reprochado a su llegada este martes a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso al ser preguntado por las declaraciones de Feijóo.

López ha sido también preguntado por la lista que presentaron ayer los 'populares' para la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado, en la que están incluidas un total de 56 personas como el exministro de Sanidad y candidato del PSC a al Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, el ministro de Transportes, Óscar Puente, o el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, entre otros.

Según ha recordado, en 2018 hubo una comisión de investigación en el Congreso sobre la financiación de los partidos políticos y el PP optó por montar una "pantomima" en el Senado citando a comparecientes de todos los partidos menos de su partido, que "era el que tenía el caso Gürtel". "Otra pantomima del PP para tapar la comisión del Congreso que era de verdad", ha incidido.