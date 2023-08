Feijóo, dispuesto a hablar "con todos" pero avisa: "Hablar sí, pero ni chantajes ni someternos a las minorías"

Europa Press via Getty Images

El presidente del Partido Popular (PP) y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado dispuesto a dialogar "con los grupos políticos que quieran hablar", así como con los presidentes autonómicos que quieran "aportar", si bien ha advertido que no aceptará "chantajes" ni someterse a la voluntad de las "minorías".

Así lo ha indicado en un acto en el castillo de Soutomaior (Pontevedra) con motivo de la inauguración del curso político, en el que también ha agregado que su disposición al diálogo no quiere decir que vaya a aceptar "lo que está dispuesto a aceptar el partido de Sánchez".

"El encargo de la investidura conlleva la obligación de hablar con aquellos que quieran hablar y después de hablar se puede coincidir o discrepar, y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no", ha aseverado.

En su intervención también ha resaltado que en su discurso de investidura planteará las reformas que considera "necesarias" para el momento político, económico e institucional actual.

"Vamos a presentar nuestra candidatura a la presidencia del Gobierno y, aunque no saliese por cuatro votos, lo que sí os puedo asegurar es que las ideas, las propuestas y el programa que voy a exponer en el Congreso de los Diputados tendrá vigor durante los siguientes años", ha asegurado.

"Aunque no sea una investidura a corto plazo, si será la primera piedra del próximo Gobierno de España, porque os aseguro que estoy absolutamente convencido de que ahora o después el próximo Gobierno de España será un Gobierno del Partido Popular", ha añadido Feijóo.

En esa línea, el líder del PP ha opinado que es "mejor perder una investidura" que hacer perder "la dignidad" a las instituciones democráticas españolas, la "seguridad jurídica" o la "credibilidad" de la propia democracia.

Cuatro votos

Además, ha incidido en que si finalmente Pedro Sánchez vuelve a ser presidente "sería la primera vez en la historia de España que aquel que gana las elecciones y le faltan cuatro votos para ser investido presidente del Gobierno tiene que dar paso a aquel que pierde las elecciones y que necesita 24 partidos para disgregar España".

"Si la investidura solo depende de ceder más, si la investidura solo depende de dar más, de que se pueda plegar más a todos y cada uno de los que quieren irse de nuestro país, si la investidura consiste en humillar más a las instituciones, está claro que esa investidura la ganará Sánchez. Pero está claro que esa investidura la perderá España", ha opinado.

Así, el candidato del PP ha hecho hincapié en que, a su juicio, Sánchez está dispuesto a realizar cuatro cesiones para ser investido presidente.

En concreto, ha señalado que Sánchez está dispuesto a aceptar una "amnistía incompatible con la Constitución" para los líderes independentistas investigados por el 'procés', así como un "referéndum de independencia impropio" de un país de la Unión Europea (UE).

Asimismo, Feijóo considera que Sánchez estaría dispuesto a formar el Gobierno de España "más débil" al estar conformado con "24 partidos" y también que "quebraría el principio de igualdad de todos los españoles".

El debate de investidura de Feijóo se celebrará los días 26 y 27 de septiembre y el plan es que el martes 26 tenga lugar el discurso del candidato y que en la jornada siguiente se lleve a cabo la primera votación, en la que el candidato requiere de mayoría absoluta para ser investido.

En caso de no obtenerla, habrá una segunda votación 48 horas después, el viernes 29 de septiembre, en la que bastaría con que Feijóo obtuviese más votos a favor que en contra para ser investido presidente del Gobierno.

Propuestas económicas y reformas

En relación a las propuestas económicas que planteará en su discurso de investidura, Feijóo ha incidido en que presentará una serie de medidas para "volver a crecer", a incrementar la renta per cápita, a crear empleo de calidad, a "disminuir los índices de pobreza" y a sanear las cuentas públicas, al tiempo que ha destacado que propondrá "bajar los impuestos siempre y con la intensidad" que se pueda.

También ha indicado que abordará medidas para asegurar la viabilidad de las pensiones. "No engañando a los pensionistas, sino garantizando sus pensiones ahora y siempre", ha agregado.

En ese contexto, ha incidido en su intención de "romper el declive demográfico" de España para garantizar también la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Además, ha adelantado que propondrá un pacto nacional por el agua a fin de que sea accesible a toda la población del país.

El líder del PP ha estado acompañado en el acto de apertura del curso político a los pies del castillo de Soutomaior (Pontevedra) por sus principales barones autonómicos: los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; de Aragón, Jorge Azcón; de Extremadura, María Guardiola; de Murcia, Fernando López Miras, y de Baleares, Marga Prohens. Además, han estado presentes la secretaria general, Cuca Gamarra, el coordinador general, Elías Bendodo, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.