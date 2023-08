Preguntan a Feijóo si tiene más posibilidades de ser presidente que Sánchez y ojo a su respuesta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido una entrevista publicada este domingo en El Mundo en la que ha analizado cómo están siendo las negociaciones para intentar lograr los apoyos necesarios para ser investido presidente del Gobierno.

El pasado 22 de agosto, el rey Felipe VI propuso al dirigente popular como candidato, pese a que, salvo sorpresa mayúscula, no contará con los votos favorables necesarios para alcanzar la mayoría.

Es por ello que le han preguntado a Feijóo en lo que haría él si su principal rival, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya tiene atada la mayoría antes de su sesión de investidura.

"Pues cumplir con mi deber. Tengo el encargo del jefe del Estado. El comunicado de la Casa Real es muy pedagógico. Hay un candidato que ha ganado las elecciones y que acredita 172 apoyos, y hay otro candidato que no puede acreditar más de 152 y cuyos socios posibles no aceptan que el Rey es el jefe del Estado", ha señalado.

Feijóo ha insistido en que cree que "no es un asunto menor" y ha justificado que "no se aceptar como normal lo que no es normal en ningún país de Europa". "'Es que tienen más posibilidades', dicen...", ha añadido.

Ha sido entonces cuando le han preguntado sobre si cree que tiene más posibilidades de Sánchez y ha dejado una respuesta escueta pero llamativa. "Reitero lo dicho: si yo estoy dispuesto a ceder lo que Pedro Sánchez está dispuesto a ceder, el presidente soy yo", ha expuesto.

"He dicho que está dispuesto, no sé si lo va a ceder o no, vamos a verlo. Pero, ¿de verdad no puede haber un debate en el Congreso donde lo único importante es España? ¿Las Cortes no pueden tener un debate cuyo fundamental objetivo sea España?", ha destacado.

El líder del PP ha aprovechado la ocasión para defender que él no está en la política "para conseguir un puesto", él está "para servir a mi país". "Yo no voy a ser presidente del Gobierno a costa de España, no lo voy a ser. Lo cual no significa que no vaya a hablar con aquellos que quieran hablar", ha sentenciado.