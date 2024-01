Feijóo: "Nadie puede asegurar que no habrá un referéndum o indultos a presos etarras"

Feijóo lo reconoce. En una Galicia que políticamente se había venido manteniendo ajena a los vaivenes de Madrid, la campaña electoral recibirá un fuerte impacto de la política nacional, una cuestión de la que el expresidente de la Xunta ha abordado en una entrevista en el diario ABC.

Feijóo sostiene que una campaña autonómica no debe ser una campaña nacional, "pero es inevitable en este contexto, que los gallegos hablen también de lo que opinan sobre la situación de la política nacional, sobre la deconstrucción del Estado y sobre la mentira continuada en la que se basa esta investidura".

En este sentido, el líder de los populares ha señalado que es consciente de que "cuando se gana en un territorio gana el territorio y cuando se pierde, la dirección nacional tiene que dar explicaciones". También que solo hay dos escenarios posibles para los gallegos, dice reiterando el habitual argumentario del PP: "Como la que hay en Madrid o la que hay en Andalucía o la que hemos vivido en Galicia, o bien una sucursal de un multipartito como el que está sufriendo España".

Feijóo: "Nadie puede asegurar que no habrá un referéndum [en Cataluña]"

Precisamente, el responsable del Partido Popular ha valorado que con los últimos acuerdos entre PSOE y Junts "hemos cedido sobre la soberanía nacional a un político buscado por el Tribunal Supremo y hemos trasladado claramente el núcleo de decisión de la política nacional a Waterloo".

A juicio de Feijóo "nunca el Gobierno de España tuvo tantos condicionantes y si falla cualquiera de ellos, el Gobierno cae. Nunca hemos tenido un Gobierno tan débil, un Gobierno tan dividido y un presidente que no preside, sino que está ahí en forma interina, a ver cuánto tiempo puede estar".

Sobre posibles futuras cesiones, Feijóo ha deslizado que "yo creo que ya no hay ni siquiera un militante de carné socialista que pueda asegurar que no habrá un referéndum en Cataluña o que no habrá un indulto a presos etarras antes de financiar la legislatura".

Feijóo también ha pasado a la ofensiva total contra la que las encuestas ponen como la gran rival a batir de su sucesor y candidato del PPdeG, Alfonso Rueda, el BNG que lidera Ana Pontón: "Y es que partidos aliados de Bildu y de Esquerra, como es el Bloque Nacionalista Gallego, dado que el Partido Socialista está en franca decadencia, pueda intervenir la vida y la libertad de los hogares gallegos".

Sobre la crisis de los 'pellets': "El Gobierno no hizo nada"

Por otra parte, Feijóo también ha tenido palabras sobre el episodio de contaminación ambiental que asola las costas gallega, cántabra, asturiana y vasca. Reiterando la línea emprendida por Rueda y continuada por el Gobierno cántabro -también dirigido por el PP-, denuncia que "el Gobierno no hizo nada" en la crisis de los pellets y ha hecho responsable a la Xunta de Galicia y ahora que se han esparcido por costas de varias autonomías "pues ya no lo puede imputar".

"El Gobierno, lamentablemente, no ha hecho nada. No ha puesto medios en el mar, que es donde se recogen con mayor facilidad los sacos que provienen del contenedor. La Xunta está trabajando. Han pasado a trescientas personas que están haciendo la limpieza en los arenales", indica Feijóo, en una serie de afirmaciones que contradice un amplio informe de la Organización Marítima Internacional o que el propio conselleiro do Mar de la Xunta admitió ante los alcaldes de los Concellos afectados que no era posible.