Cuenta una curiosa diferencia entre Noruega y España sobre las vacaciones en el trabajo

La creadora de contenido española Carla Nebulosa, cuyo contenido en TikTok (@carlanebulosa) se basa en mostrar a grandes rasgos cómo es la vida en Noruega y lo compara muchas veces con España para enseñar sus diferencias culturales.

"Una cosa muy curiosa de Noruega es que no pagan las vacaciones", ha afirmado al principio del vídeo, que cuenta con más de 400 'me gusta' y más de 15.000 reproducciones.

Ha matizado, aun así, que los salarios en los que se pagan por horas solo pagan las horas trabajas. "Si te vas 15 días, esos días no los trabajas y, por lo tanto, no te pagan", ha expresado la usuaria de TikTok.

Sin embargo, ha aclarado que con la llegada del verano los empleados en el país noreugo reciben el "feriepenger", un tipo de "paga extra" con el que pagan las vacaciones "todas de golpe". "Lo comprobaremos con mi novio, que ya va a hacer un año que vive aquí", ha epxresado.

Es decir, las vacaciones no son pagadas pero en verano devuelven un porcentaje del salario en concepto de una "especie de salario extra" que serían las vacaciones pagadas. Esta diferencia cultural ha generado decenas de comentarios con algunas dudas, y la usuaria Clara Eugenia ha explicado que también hay otras formas.