Junqueras anuncia que dejará la presidencia de ERC tras las elecciones europeas para "reflexionar"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este miércoles que dejará la presidencia del partido tras las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

Según un comunicado del partido, Junqueras ha informado en el marco de la reunión de este miércoles de la Ejecutiva que tras los comicios europeos dejará la presidencia para "abrir un proceso de reflexión y escucha activa antes de decidir su futuro".

Marta Rovira dejará la secretaría general

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha anunciado también en su cuenta de 'X' que no se presentará a la reelección para el cargo en el congreso que los republicanos han convocado para el próximo 30 de noviembre de 2024.

Lo ha explicado en una carta publicada en redes sociales, después de reunirse la cúpula de ERC de forma extraordinaria este miércoles por la tarde durante más de cuatro horas por los malos resultados en las elecciones catalanas de este domingo.

"Como militante de base, y por coherencia, he comunicado a los compañeros y compañeras de la dirección nacional que no me presentaré a secretaria general en el próximo congreso nacional", ha dicho.

Congreso Nacional de ERC, en noviembre

La Ejecutiva Nacional de ERC también ha acordado la convocatoria de un Congreso Nacional en noviembre para fijar la nueva estrategia del partido.

La medida adelantada por Junqueras llega apenas 72 horas después del batacazo de ERC en las elecciones catalanas del 12-M. Una caída que ha provocado el abandono de la primera línea política del aún president, Pere Aragonès.

Ante su adiós, precisamente Junqueras se ofrecía este martes a dar un "paso al frente" en una carta abierta en la que aseguraba sentirse "capaz" y fuerte ante lo que podría ser convertirse en cabeza de lista para unas potenciales nuevas elecciones en Cataluña.

Sin embargo, Junqueras aún sigue inhabilitado como parte de su condena en el 'juicio del procés', por lo que no podría encabezar ninguna lista electoral hasta que no entre en vigor la amnistía, siempre que incluya esta cuestión en su articulado.