Un optometrista analiza las gafas de sol más baratas de Decathlon: las pone a prueba y descubre esto

El usuario de TikTok @enfoquevisual_, que es optometrista, ha realizado un curioso y útil experimento: ha puesto a prueba las gafas de sol más baratas que se venden en Decathlon para comprobar si protegen bien del sol.

"¿Te protegerán del sol realmente estos cristales tan baratos?", empieza planteando antes de explicar: "Para ello, emplearemos el método de la tarjeta detectora de luz ultravioleta más la lámpara ultravioleta".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El modelo que pone a prueba es el Rockrider ST 100 con un precio de 4,99 que Decathlon anuncia en su web como "envolventes y ligeras" y de las que dice que "proporcionan una excelente protección solar: 100% anti-UV".

"Lo primero que tenemos que hablar es de la montura. Es una gafa bastante ergonómica y flexible. Se adapta bien a la cara, pero como no cuenta con apoyos de silicona en la nariz a mí personalmente no me gusta, ya que se acaban clavando bastante", explica el experto.

"En cuanto a la calidad de la visión, es una lente solar gris categoría 3. Quita en torno al 85% de luz visible. Está hecha de policarbonato, que da bastantes brillos cuando la luz entra por los laterales, como veis en estas imágenes. Es una lente bastante básica", describe.

Dicho todo eso, analiza la protección que proporcionan los cristales: "Para comprobar si nos protegen del ultravioleta, usaremos esta tarjeta que solo oscurece con la luz ultravioleta. Coloco la gafa delante para ver si la zona que tapa nos filtra bien el sol y así es: la gafa de corta el 100% de los rayos ultravioleta tal y como anuncian".

En respuestas a los comentarios, el experto describe estas gafas en pocas palabras: "Como gafa digamos de: 'me da igual lo que le pase', es una opción correcta".