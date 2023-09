Feijóo: "Si Puigdemont nos va a plantear la amnistía, nos podemos ahorrar la reunión con Junts"

El presidente del PP y candidato de esta formación a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en el Congreso de los Diputados tras reunirse con el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, presidente de Vox, con quien ha mantenido un "constructivo" encuentro en el que han constatado diferencias pero también puntos en común.

Sin embargo, el grueso de su intervención lo ha dedicado Feijóo a responder a las exigencias para apoyar la investidura de Carles Puigdemont, expresidente catalán fugado en Bélgica tras la declaración de independencia del 2017.

"Si nos va a proponer la amnistía como requisito para la investidura, nos podemos ahorrar la reunión tanto Junts como el PP. Yo no voy a ser el presidente del Gobierno de la amnistía como condición para ser presidente. Nos podemos ahorrar la reunión", ha dicho Feijóo preguntado si mantenía la intención de encontrarse con la formación nacionalista tras escuchar a Puigdemont.

En este sentido, Feijóo ha asegurado que él no aceptará las condiciones que cree que Sánchez sí asumirá. "Por donde parece que esté dispuesto a pasar Sánchez yo no paso", ha dicho el líder del PP, quien cree, sin embargo, que el presidente en funciones "no se va a atrever a garantizarle una amnistía a Puigdemont como paso previo a ser presidente del Gobierno".

"Nunca seré presidente a cambio del interés general de los españoles", ha dejado claro Feijóo, quien considera que "nunca debimos llegar al extremo de que las condiciones para el Gobierno de España las marque un político que está en busca y captura por la justicia española". Feijóo cree que "este es el camino escogido por el PSOE" y que "España tiene que volver al camino constitucional".