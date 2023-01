Ferreras retrata como pocas veces a un dirigente político en plena polémica por el aborto

Antonio García Ferreras ha comentado este viernes en Al Rojo Vivo, su programa matutino de laSexta, las palabras del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha culpado al Gobierno central de la polémica por el protocolo antiaborto anunciado por el vicepresidente de Vox, García-Gallardo, hace una semana.

Ha sido tajante el periodista y ha afirmado que esas palabras no le resultan sorprendentes viniendo de Mañueco: "Dice que la culpa de todo la tiene Pedro Sánchez. Sin escrúpulos".

Y ha añadido: "Es decir, se ha metido en un lío enorme su gobierno, el lío lo ha provocado su gobierno, su vicepresidente, no fueron capaces de reaccionar a tiempo y ahora la culpa es del Gobierno de España y de Pedro Sánchez".

Se ha preguntado Ferreras si entonces el que mentía era Gallardo ya que Mañueco mantiene que nunca hubo tal protocolo. Después, ha puesto las palabras del dirigente de Vox en las que decía que iban a obligar a los médicos a aplicar este protocolo. Y, acto seguido, ha ido intercalando declaraciones de miembros del PP y de Vox diciendo unos que no hay protocolo y otros que sí.

"Hoy Mañueco sigue sin ser capaz de decir 'no es verdad, mintió mi vicepresidente'. Pero no es un invento del Gobierno de coalición ni de Pedro Sánchez. Su vicepresidente lo dijo varias veces y fue apoyado por la dirección nacional de Vox. Vox dijo que había un protocolo obligatorio para los médicos no es un invento del resto de la humanidad", ha sentenciado el presentador de Al Rojo Vivo.