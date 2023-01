Margallo sorprende al referirse en estos términos a García-Gallardo

José Manuel García-Margallo ha dado su punto de vista sobre la polémica en Castilla y León tras el anuncio del pasado jueves del vicepresidente Juan García-Gallardo, de Vox, de implementación de medidas antiabortistas.

Poco después del anuncio, el Gobierno realizó un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de la comunidad para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.

Sobre esto ha hablado Margallo en El Ágora de Hora 25, en la SER, donde ha señalado que el vicepresidente de Vox es "un personaje ciertamente ultramontano". Según Wikipedia, el ultramontanismo es "un tipo de doctrina sobre el tipo de relación que debe mediar entre la Iglesia católica y los Estados con los que mantiene concordatos. Afirma la primacía espiritual y jurisdiccional del papa sobre el poder político y por consiguiente la subordinación de la autoridad civil a la autoridad eclesiástica".

Ha enumerado Margallo segundos después las propuestas de Gallardo y ha afirmado: "La oferta no va acompañada ni de informes médicos o científicos, ni del coste económico de la medida, ni si es compatible o no con la ley estatal". "Más que de idea podemos hablar de ocurrencia en un tema tan sensible como el aborto", ha añadido.

Después se ha hecho de las declaraciones del consejero de Sanidad de la Junta que afirmó que "en ningún caso se va a obligar" y que se va a dirigir "a todas las mujeres" y no solo a las que quieran abortar.

Margallo ha recordado las palabras de Borja Sémper, nuevo portavoz del PP, que también salió a hablar y dijo que su partido "no iba a tragar con cualquier cosa". Se ha hecho eco también el eurodiputado de las reacciones de Ayuso y de Sánchez al asunto y las palabras finales del presidente Mañueco, que dice que "no se obligará" ni a los médicos ni a las mujeres a nada".

"Vox siempre acude al socorro del Gobierno cuando las cosas van mal. Pedro Sánchez está vivo porque Vox se abstuvo en el Real Decreto Ley del pacto de los fondos europeos. Cuando Vox nos recrimina lo de la derechita cobarde haría bien en ver, recordar y analizar cuáles han sido sus actuaciones", ha finalizado.