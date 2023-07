García Adanero, el tránsfuga de lengua afilada que vuelve al Congreso por el voto CERA

El 23 de julio, con el escrutinio de las elecciones generales ya casi completo, el estado de ánimo en Génova era de absoluta decepción al ver que el PP no conseguía la ansiada mayoría absoluta junto a Vox. “No fue nuestra noche, nos quedamos de piedra”, resumía un líder territorial del partido totalmente atónito al comprobar que el resultado de las urnas distaba mucho del escenario dibujado por la mayoría de encuestas.

En algunas regiones, como Andalucía y Madrid, no se había conseguido el objetivo de escaños esperado. Dos meses antes, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso había logrado la mayoría absoluta en las elecciones madrileñas del 28-M con casi el 48% de los votos. En las generales, Feijóo obtuvo el 40,51%.

Este insuficiente resultado hizo que algunos de los diputados teóricamente 'fijos' para el Congreso se quedaran finalmente fuera. Uno de ellos fue Carlos García Adanero, el número 16 de la lista por Madrid. El navarro se presentaba por primera vez bajo las siglas del PP después de haber sido expulsado de UPN (Unión del Pueblo Navarro) por romper la disciplina de voto en la votación de la reforma laboral que acabaría saliendo adelante por el error del diputado popular Alberto Casero.

Tras acabar en el grupo mixto durante el resto de la legislatura, Feijóo 'repescó' a Adanero y a su compañero Sergio Sayas para incluirlos en las listas del PP. El primero fue cabeza de lista para la alcaldía de Pamplona el 28-M y obtuvo su acta de concejal, mientras que Sayas fue número uno del PP por Navarra en este 23-J.

Aunque durante cinco días Adanero se quedó fuera del Congreso tras el primer escrutinio de las generales, el voto de los españoles residentes en el extranjero (denominado CERA) le devolvió a última hora la oportunidad de revalidar su cargo de diputado después de que el PP lograra arrebatar al PSOE un escaño que tras el 23-J se habían adjudicado los socialistas por 1.547 votos más. En el voto CERA, el PP sumó 19.006 papeletas frente a las 10.411 del PSOE.

"Muchísimas gracias a todos los votantes del Partido Popular de Madrid. Gracias infinitas al PP de Madrid por su gran trabajo, capitaneados por Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Serrano. Es un honor para mí formar parte de este gran equipo", reaccionó García Adanero en un mensaje en Twitter al conocer el trasvase a su favor de dicho escaño.

Tras este insospechado giro del destino, el Congreso 'ha repescado' in extremis a un azote permanente del gobierno de Sánchez que lleva casi toda su vida metido en política. Licenciado en Derecho en la Universidad de Navarra,García Adanero (Talavera de la Reina, Toledo, 7 de febrero de 1967), entró a formar parte con sólo 19 años de las Juventudes Navarras de UPN. En 1991 ya fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Barañáin y desde ese mismo año hasta 2019 fue diputado en el Parlamento de Navarra. Durante ese tiempo fue portavoz y hasta el secretario general del partido.

En las generales de 2019, dio el salto a la política nacional tras ser designado como candidato a encabezar la lista que presentaría la coalición Navarra Suma al Congreso. Viajó hasta Madrid junto con su compañero Sergio Sayas. En el Congreso, Adanero se hizo notar protagonizando agrias polémicas con el gobierno a cuenta de sus pactos con Bildu.

Una de sus intervenciones más sonadas tuvo lugar el 6 de mayo de 2020. Aquel día, García Adanero afeó a Carmen Calvo que se riera durante su recuerdo a Tomás Caballero, asesinado por la banda ETA. “A mí no me hace ninguna gracia señora Calvo. Me parece un tema muy serio. Lo más serio que ha pasado junto con lo de ahora”, indicaba Adanero desde la tribuna del Congreso. En esa misma intervención, el dirigente ya criticaba a Sánchez por ser presidente "con los votos que celebraron aquel asesinato y que nunca lo condenaron". Un argumento constante en muchas de sus intervenciones, como cuando dijo que no permitiría nunca "que se blanquee la historia criminal de los terroristas".

En sus entrevistas, los acuerdos del PSOE con Bildu han sido también una constante. En El Debate, por ejemplo, dijo: "De Sánchez, lo que nunca podré pasar por alto es el blanqueamiento de Bildu-Batasuna". En El Español fue aún más directo: "Cada vez que Sánchez pacta con Bildu, legitima la acción terrorista de ETA".

Las duras palabras de Adanero hacia el gobierno han tenido también el apoyo y el reconocimiento de otros partidos de la Cámara. En 2022, durante el debate por los presupuestos, el diputado consiguió que sus compañeros de PP, Cs y Vox se pusieran en pie tras las duras arremetidas que dio al Ejecutivo por traspasar las competencias de Tráfico a Navarra. "Con Bildu no se puede pactar nada, pero pactar algo que tiene que ver con la Guardia Civil es un insulto a la Guardia Civil y al resto de los españoles. (...) Eso es una indignidad, es hacer política de miserables, eso es haber pasado todas las líneas, eso es una vergüenza y una afrenta para el conjunto de los españoles. Dieron su vida por España, por la libertad, por que estemos todos aquí. Y ustedes ¿cómo les pagan? diciendo que Bildu les puede echar", señaló.

Con los partidos nacionalistas e independentistas también tuvo momentos tensos en el Congreso, como cuando le dijo a un dirigente del PNV que "Euskal Herria es una entelequia y a mí no me va a callar nadie por decirlo" o por espetar a los independentistas que ellos "siempre serán españoles".

El trago más duro de digerir para Adanero ha sido, sin embargo, el de desobedecer a su propio partido en la votación de la reforma laboral que tuvo lugar en febrero de 2021 y ser después tildado de 'tránsfuga' por unirse al PP. En diversas entrevistas, él ha explicado que tomó la decisión de votar en contra por "coherencia" al llevar "dos años denunciado que Sánchez es presidente con los votos de Bildu".

Una postura muy diferente a la que él mismo adoptó en 2008 cuando fue el diputado de UPN Santiago Cervera quien desobedeció las órdenes de la dirección en una votación de Presupuestos del presidente Zapatero. En aquella ocasión, Adanero defendió que "el sentido del voto de los cargos de UPN en todas las instituciones, incluido el Congreso, lo deciden los órganos internos del partido". "En política todos estamos de forma voluntaria y si no estamos de acuerdo con aquello que deciden los órganos del partido, tenemos muy fácil la solución", aseveró.

Sin embargo, Adanero no hizo caso de su propia lección y ni dejó su acta de diputado ni se marchó de UPN. Fue la formación de Esparza quien tuvo que acabar expulsándolo por su deslealtad. Una traición que ahora tiene premio con un acta de concejal en Pamplona y otra de diputado en el Congreso que podrá compatibilizar durante la próxima legislatura gracias al PP.