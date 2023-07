"Ser de los nuestros": Errejón revela la conversación que ha tenido en un hospital con un enfermero

El líder de Más País y diputado de Sumar tras las últimas elecciones generales, Íñigo Errejón, ha compartido en su cuenta de Twitter lo que le ha pasado cuando ha ido a un hospital para acompañar a su madre.

Según ha revelado este lunes el diputado madrileño, un enfermero se ha cruzado con él, lo ha reconocido y le ha hecho una proclama republicana después de que le dijera un inocente "salud".

"En la sala de espera de un hospital, acompañando a mi madre a que le hagan una prueba. Un enfermero me mira, me sonríe y me levanta el puño. Le digo 'salud' y me contesta 'y república', ha narrado el diputado de Más País.

Errejón ha celebrado "estas pequeñas complicidades cotidianas" por "ser de los nuestros" y además ha añadido los emoticonos de un corazón y el puño cerrado de lucha.