Garzón renuncia a su puesto en la consultora de Pepe Blanco para no perjudicar a IU

El exministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado que rechaza incorporarse a su puesto en la consultora Acento, presidida por el socialista Pepe Blanco tras las críticas recibidas.

Así lo ha indicado el excoordinador federal de Izquierda Unida en un comunicado publicado en sus redes sociales. "Tras la incomprensión suscitada en el espacio político, y con la intención expresa de no dañar a las organizaciones a las que tanto tiempo y energía he dedicado de mi vida, anuncio mi renuncia a incorporarme como tenía previsto", ha indicado.

De esta forma, Garzón declina asumir la Dirección de Prospectiva Geopolítica de la consultora, para lo cual estaba solo pendiente de un informe favorable de la Oficina de Conflicto de Intereses del Gobierno.

"En el día de ayer se publicó la noticia de que me incorporaría a la consultora Acento asumiendo la dirección de prospectiva geopolítica. La noticia era cierta, aunque faltaban algunos flecos por cerrar, y así lo confirmé personalmente a la prensa. La decisión despertó un enorme revuelo en el ecosistema de izquierdas, incluyendo a las formaciones y los espacios políticos para las que he dedicado todas mis energías durante los últimos 12 años", explicaba citando a Izquierda Unida, Unidas Podemos y Sumar y hablando de "incomprensión".

"Pienso que la izquierda tiene que reflexionar sobre cómo trata a los hombres y las mujeres que dedican su tiempo, su energía, y su vida, en resumidas cuentas - lo más preciado que tenemos - a los proyectos colectivos. Lo dije al abandonar la primera línea de la política, y lo pienso más si cabe un día como hoy: si algo he aprendido es que la política es una trituradora de personas. La izquierda en la que yo creo no debería reproducir esas prácticas que expulsan a más gente de la que integran", comenta al respecto.

Tras agradecer a Acento su interés, Garzón ha asegurado que la izquierda en la que él cree "es menos prejuiciosa e inquisitorial". Así, explicaba que "es heterodoxa y humana y, sobre todo, tiene una concepción del Estado y de la política donde lo importante no es el lucimiento personal en términos de pureza izquierdista, sino tener más influencia en todos los espacios posibles. Vivimos tiempos difíciles, y probablemente vengan tiempos peores a causa de la crisis ecosocial, y considero un error encerrarnos en nosotros y nosotras mismas, porque ocupar espacios es más importante que autorreivindicarnos. Seguiré pensando que es una buena noticia que haya personas de izquierdas desempeñando su trabajo en espacios de análisis, reflexión o prospección sobre el futuro complejo del planeta. Las instituciones en general y los gobiernos en particular, por cierto, también son espacios no están exentos de contradicciones", añadía en un extenso párrafo el extitular de Consumo.

Reconociendo "frustración", ha admitido que le "duele que tras tantos años" en los que se ha dejado la salud en un proyecto político, le "persigan" ahora que está fuera de la política. "En lo que a mí se refiere, seguiré con mis otros planes profesionales y reorganizaré mi vida pensando en mi familia, a quien más le debo, y en nuestro bienestar", concluye Alberto Garzón.