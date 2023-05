El Gobierno se declara "antirracista" tras los insultos a Vinicius: "No cabe ser neutral"

Los insultos racistas a Vinicius Jr, jugador del Real Madrid, durante el encuentro que los blancos disputaron en el estadio de Mestalla contra el Valencia, han llegado hasta el Consejo de Ministros, donde su portavoz, Isabel Rodríguez, se ha pronunciado sobre este asunto.

Desde el Ejecutivo han expresado su "absoluto rechazo" y "condena" contra estos comportamientos que, ha insistido Rodríguez, "en España no quedan impunes, se persiguen y se castigan". Hacía referencia la portavoz a la detención de varias personas por los insultos al futbolista brasileño del Real Madrid.

"Que estos hechos suceden es una evidencia, y no sólo en el ámbito del deporte", ha esgrimido Rodríguez al ser preguntada si España es un país racista. "Hay quienes defienden y justifican estos comportamientos, lo hemos podido ver, y por tanto entendemos que es un asunto sobre el que no cabe ser neutral, hay que ser tajantes. En este caso, hay que decir claramente que somos antirracistas, porque desde España estamos combatiendo este tipo de comportamientos y trabajamos para erradicarlos".

"Este Gobierno lo tiene claro", ha insistido Rodríguez, "en España este tipo de comportamientos no quedan impunes y los órganos judiciales y policiales trabajan para perseguirlos siempre".

La portavoz del Ejecutivo cree que lo sucedido el domingo "es una cuestión que trasciende y que nos concierne a todos" y que han trabajado en distintas leyes en "una implicación transversal para vivir en un país donde todos nos respetamos". "No caben claroscuros, no caben grises. Hay que condenar los hechos, condenar a quienes lo defienden y no ser neutrales, declararnos claramente antirracistas".