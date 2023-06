Guardiola (PP): "No se puede negociar a granel, porque cada territorio es diferente y eso no lo ha entendido Vox"

Cisma PP-Vox en Extremadura. A diferencia de tantos otros territorios, en la región extremeña no hay acuerdo, de momento, y parece que no lo va a haber tras semanas de lío. Tan enfrentadas están las posturas que no se descarta una repetición electoral por el bloqueo de sumas. No lo niega y hasta lo justifica la candidata del PP, María Guardiola, que este martes ha ratificado su negativa a compartir coalición con la ultraderecha. "Ni ahora, ni después de las posibles elecciones".

"Lo llevo diciendo muchos meses y esto no debería sorprender a nadie", ha apuntado la política extremeña en una entrevista en Hora 25 (Cadena SER), haciendo gala de la "libertad de decidir" que les otorgó Feijóo a cada líder territorial.

"No puedo dar Gobierno a quien niega la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo y deshumanizan a los inmigrantes y despliegan una lona para tirar a una papelera la bandera LGTBI", justificaba este jueves Guardiola, haciendo oficial su ruptura de tratos con el partido de Abascal. Poco más tarde, en Hora 25, ha aclarado por qué siempre ha negado la opción de la coalición pero sí ha llegado a ofrecer que ese mismo partido llevase las manijas del Parlamento.

Tal era la oferta del PP a Vox para lograr los apoyos necesarios para la investidura, además de ceder un senador autonómico. A este respecto, Guardiola ha apuntado que "no puedo gobernar con una formación que 'tira a la basura' la España que no le gusta, pero sí podría cederle la presidencia de la mesa o el senador autonómico, porque yo no quiero sillones y la presidencia del Parlamento les podría servir como altavoz para decir las cosas que dicen, que yo no comparto, pero no afectarían al futuro y la vida de los extremeños". "Yo vivo en el año 2023", ha añadido justo después.

Su postura sorprende en un momento en el que el PP suma coaliciones con Vox en diferentes territorios, empezando por la Comunidad Valenciana y siguiendo por Baleares, no sin escándalo. Preguntada por qué el Partido Popular maneja posturas diferentes en distintas regiones, Guardiola ha asegurado que "el PP es uno, es muy grande y acoge muchas sensibilidades".

"Y no se puede negociar a granel, porque cada territorio es diferente y eso no lo ha entendido Vox, que está metiendo en un paquete todas las negociaciones y eso no tiene ningún sentido. Es ridículo y absurdo", ha proseguido.

Reiterativa sobre su 'no' a que Vox entre a su potencial ejecutivo, la dirigente popular ha recordado cómo en las negociaciones con la ultraderecha "su candidato de Extremadura a cada cosa que le planteaba tenía que salir y llamar a Madrid y así es muy difícil decidir en tu tierra".

Ni apoyo al PSOE ni investidura "para perder"

Guardiola, aunque no fue la ganadora del 28-M sí celebraba su éxito porque la suma de derecha y ultraderecha le servía, a priori. Por ello se niega a dar apoyos a la lista más votada, la del PSOE de Fernández Vara. "No, porque la lista más votada fue el PSOE, pero estas elecciones se jugaban a bloques y ganó el centro-derecha... y el partido que ganó las elecciones es quien nos ha llevado a donde estamos".

Así, ha confirmado que "para perder" no se presentaría a una investidura y que sólo lo haría "si Vox me da los apoyos". Por ello, "si Fernández Vara se presenta sin los apoyos me parecería un ejercicio de cinismo, pero ahora la Presidencia de la Mesa tiene que abrir el proceso y yo espero que Vox recapacite".

En el futuro ya no tan lejano se empieza a contemplar otro escenario, la repetición electoral. Ella no la descarta y anuncia un compromiso, requerido por Aimar Bretos. ¿Se compromete a que en ningún caso Vox entrará a su Gobierno? "Me comprometo claro que sí. Vox no va a entrar en mi Gobierno".