La "herencia universal" de Sumar y otras propuestas que aparecen en sus líneas maestras

Quedan meses aún para que en España se celebren elecciones generales y la marca Sumar, a la que el barómetro del CIS coloca como la cuarta fuerza más votada, se someta a la encuesta definitiva: las urnas. Aunque la hipótesis de un adelanto electoral ha sido una constante, la plataforma de Yolanda Díaz está ya trabajando en sus líneas maestras y este jueves ha presentado el armazón de su proyecto de país, que está abierto hasta junio a las sugerencias de la ciudadanía.

No es el programa electoral de Sumar, que no se ha constituido como partido político, sino de una base sobre la que trabajar y que se estructura en 35 grandes apartados. "Son medidas largas, no son concretas, son medidas para implementar en una década, una mirada que va mucho más allá del corto plazo de una legislatura", explicaba la economista y portavoz de la plataforma Paula Moreno durante la presentación del documento.

Entre sus primeras ideas programáticas, Sumar recoge la posibilidad de desplegar una 'herencia universal', una medida con vistas a corregir desigualdades de forma temprana, inspirada en las teorías económicas de Thomas Piketty o Tony Atkinson. Se trata de la entrega a jóvenes que cumplan los 18 años de un fondo que, según apuntan, se pordría aprovechar para corregir problemas de acceso a la vivienda. Esa 'herencia universal' se financiaría a través del impuesto aplicado a grandes patrimonios, que pasaría a ser permanente.

"Según algunos cálculos, una herencia universal de unos 20.000 euros a percibir universalmente cuando se llega a la mayoría de edad podría financiarse con un impuesto sobre patrimonio o sucesiones inferior al 10 % y que dejase exenta la vivienda habitual y la riqueza hasta un millón de euros", explica el documento de propuestas de Sumar.

En lo que respecta a vivienda, una vez que ha sido aprobada la ley de vivienda, apuestan por aumentar la inversión pública en esta materia del 0,1 % actual al 1 % del PIB de media en la próxima década.

Medidas fiscales

En materia fiscal, Sumar propone incrementar el número de tramos del IRPF para mejorar la progresividad del impuesto. En concreto, plantea desagregar el actual tramo entre los 60.000 y 299.999 euros en varios tramos con el objetivo de aplicar tipos diferentes y crecientes.

A su vez, defiende recuperar la capacidad recaudatoria del impuesto sobre sucesiones y donaciones mientras que en el impuesto de sociedades, como defiende Unidas Podemos, reivindica introducir un tipo efectivo mínimo del 15% sobre los beneficios de la empresas e, incluso, desliza que las grandes compañías deberían contribuir con un tipo mínimo del 25%.

Otras medidas que plantean a los ciudadanos sobre inmigración es el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y establecer el sufragio universal para promover la participación de los inmigrantes en los asuntos públicos.