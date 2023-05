"¡Vaya hostia!": El tremendo golpe de Belarra al tirarse de un tobogán gigante

¿Hemos puesto en peligro la integridad física de un miembro del Gobierno? Hemos puesto en peligro la integridad física de un miembro del Gobierno.

Podía haber dicho que no, pero Ione Belarra, ministra de Asuntos Sociales, se atrevió a todo en el parque de bolas, colchonetas y sí, tobogán gigante, al que fue a charlar con David Andújar, presentador de la sección Prohibido hablar de política de El HuffPost.

Desde ese tobogán, de considerable altura, decidieron de forma insensata lanzarse ambos, no sin algo de miedo previo: "Me da un poco de...". "Sí a mí me da un poco de vértigo". "Pero bueno, vamos a intentarlo".

"Venga, Ione, es nuestro momento, ¿eh?", se escucha a Andújar decir cuando ya están los dos subidos a sendos flotadores con los que se van a deslizar por la tremenda pendiente del tobogán.

La primera en empezar a bajar es la ministra, que lo hace pegando un buen alarido mientras llega al final de la rampa, donde el flotador vuela con ella y acaba volcando, con Belarra de cayendo de bruces contra la colchoneta gigante.

"¡Vaya hostia!", exclama Belarra, que se rehace como puede mientras Andújar, que también ha volado y volcado, se parte de risa.

"Te tienes que traer aquí a Pedro", dice el presentador en referencia al presidente del Gobierno.