Sánchez elude el "precipicio": así ve la prensa internacional el 'me quedo' del presidente

Pedro Sánchez seguirá siendo presidente del Gobierno. No dimite, no se somete a una moción de confianza, no hay nuevas elecciones generales ni, tampoco, se plantea un futuro inmediato en las instituciones europeas. Moncloa seguirá siendo su casa y su despacho porque entiende debe pelear contra la intoxicación y la crispación "con más fuerza si cabe".

Su decisión, tomada tras una pausa que comenzó el miércoles pasado, no sólo tenía con el alma en vilo a los españoles, sino a buena parte de la comunidad internacional, especialmente la europea. Mucho en juego: el Gobierno de un país que es la cuarta economía de la Unión, cuarto país en población, uno de los pocos estados que aún comanda un socialista y, más, alguien que ya en el pasado ha sonado para cubrir puestos top en las instituciones de Bruselas. Todo eso queda parado al despejarse la incógnita y todo eso ha disparado los titulares en la prensa mundial. Se repiten las palabras: "aguanta", "resiste", "se mantiene". Y una idea: que se abre un tiempo nuevo ante la guerra sucia.

En Francia, país vecino y muy interesado en estos días en el proceso de reflexión de Sánchez, el diario Le Monde indica que, a pesar de la "campaña de descrédito", ha decidido mantenerse "en el poder". "He decidido continuar", destaca en su portada, donde es la segunda noticia en importancia, sólo por detrás de una encuesta doméstica de cara a las elecciones europeas. Hace repaso de las informaciones contra su esposa, Begoña Gómez, recuerda que no hay decisión del juez al respecto y que el socialista es "una figura odiada por la oposición".

Le Figaro, por su parte, abre su web con Sánchez, expone que la espera de estos días ha "sacudido a España", destaca la "campaña de desestabilización orquestada por la oposición de derecha" contra el presidente y su decisión de quedarse, tras un periodo "sin precedentes" en el país. Y Liberation, más progresista, abren igualmente afirmando que Sánchez "se niega a dimitir". Aunque su meditación ha "sorprendido a España", al final no ha roto en una marcha o moción de confianza, explica a sus lectores.

Es común, en los tres diarios, enfatizar la idea de que Sánchez ha insistido en que las cosas ahora van a cambiar. "Le pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo, inspiración para un mundo convulso y herido", tras este "punto de inflexión", indica el gobernante.

En el Reino Unido, The Guardian fue el primer medio en enviar una alerta al respecto de lo que ocurría en La Moncloa. El diario coloca la resistencia de Sánchez abriendo su edición europea y como segunda noticia general. Incluye hasta un directo con el minuto a minuto de su intervención y reacciones. "En un dramático discurso esta mañana, Sánchez dijo que decidió continuar como presidente del Gobierno y llamó a una reflexión colectiva, así como a limpiar lo que calificó de prácticas tóxicas en la vida pública", sostiene. También destaca que ha hecho un llamamiento a toda la sociedad española "a convertirse en ejemplo e inspiración para el mundo" en la lucha contra la polarización. Añade, además, un largo hilo de reacciones en X, desde frases institucionales a memes.

En la BBC, su primera noticia es también para el mandatario español, en su web, en sus noticias 24 horas y en la radio. Insiste en su "resistencia" y en su acusación de una "campaña de acoso orquestada por medios de derecha" a Gómez. Recuerda la "sorpresa" que generó su meditación incluso en el seno del PSOE y el silencio de estos días, y añade que el fiscal de Madrid pidió que se archivara la investigación por falta de pruebas el pasado jueves.

Para el conservador The Times, la permanencia de Sánchez es la sexta noticia más destacada. "Después de cinco días de gran dramatismo y especulaciones, Pedro Sánchez ha anunciado que no dimitirá como presidente del Gobierno de España", escribe. Destaca que esta crisis ha sido un "punto de inflexión" en su mandato y que ahora está por ver la senda por la que caminará el socialista. A su entender, la espera de estos días "debilitó aún más la posición de su Gobierno de coalición".

Para el Frankfurter Allgemeine Zeitung, de Alemania, el "me quedo" de Sánchez también merece abrir su portada digital. "Si es posible, con más fuerzas", destaca. Da especial valor a la denuncia de que ha habido una "campaña de desprestigio" contra él y en la extensión de su caso a un problema de país. "Nuestro país necesita esta reflexión. Durante demasiado tiempo hemos permitido que nuestra vida pública se contamine con barro", dice en el arranque de su crónica. Su corresponsal describe el proceso judicial que afronta su esposa, las protestas del socialismo pidiendo al mandatario que se quedara y las complicaciones de la legislatura, empezando por los compromisos con los nacionalistas.

El Corriere della Sera, en Italia, eleva a Sánchez a segunda noticia del día, con un texto que ilustra también con una foto de Begoña Gómez -algo repetido en las redes sociales de los distintos medios pero no tanto en la noticia en sí-. De nuevo, destacan la idea de seguir con más fuerza, aunque se añade una visión un poco más personal, poniendo más empeño en las palabras que aluden a la esposa del presidente. "Mi mujer y yo sabemos que la campaña difamatoria no parará, pero esto no es lo más importante, podemos afrontarlo". Son importantes en su crónica las referencias a las protestas socialistas en favor de Sánchez y la alusión a que los "engaños" no manden en la vida política española.

Si saltamos en charco, en EEUU, la noticia aún no ocupa mucho espacio, diferencia horaria aparte. En la CNN sólo se destaca en últimas noticias. También en su pieza la idea de parar para coger impulso e, importante, se cuenta a los ciudadanos que Manos Limpias, de quien procede la denuncia a Gómez, "es una organización con vínculos con la extrema derecha". Sánchez dijo que intensificaría su lucha contra los ataques "infundados", más allá de su esposa. En CNN español, como es entendible, la cobertura es más amplia, incluyendo un directo.

Misma dinámica en el New York Times. Sánchez está en el puesto 12 de su portada digital, es el más valorativo. "El primer ministro Pedro Sánchez, un progresista con reputación de superviviente astuto, intentó poner fin a días de ansiedad por las acusaciones de corrupción contra su esposa que, según él, son una difamación", dicen sus corresponsales. Destacan su "habilidad para la supervivencia política" también en este caso y su capacidad de sorprender hasta a sus más cercanos. Y el portazo final: "Pero el lunes volvió del precipicio. La fiscalía española ya había solicitado que se desestimara la denuncia contra su esposa por falta de pruebas".

El diario recuerda que parte de las noticias contra Gómez que han llevado a abrir un proceso judicial "podrían contener información falsa", y ensalza el papel internacional de su marido. "Por ahora, Sánchez seguirá siendo una de las voces progresistas más confiables del escenario europeo en una época de creciente populismo y nacionalismo".

Finalmente, es la séptima noticia en el Washington Post, conservador, se destaca que se queda tras el "drama" del periodo de reflexión. Describe que Sánchez "tuvo a su nación atrapada" durante cinco días y habla de "extraño drama político" y de "investigación espuria" denunciada por los socialistas. Hasta los memes saca a colación. Ahora, dice, se queda, pero con muchas preguntas de futuro por contestar.